Mercato : l’OM prêt à doubler le PSG et le Stade Rennais pour une révélation de Ligue 1 à 30 M€ ?

Le joyau d’Angers, Sidiki Chérif, attise la convoitise partout en Europe. Alors que Crystal Palace entre dans la danse, l’OM pourrait voir en lui l’atout décisif pour dynamiser son attaque cet hiver.

Sidiki Chérif, la révélation offensive qui fait vibrer la Ligue 1

À seulement 19 ans, Sidiki Chérif explose sous le maillot d’Angers : quatre buts inscrits en première partie de saison, dont un au Vélodrome, une présence quasi systématique dans le onze de départ et une évolution fulgurante. L’attaquant franco-guinéen, arrivé il y a un an et demi pour à peine 150 000 euros, est aujourd’hui coté à plus de 7 millions. Sa puissance (1,85 m), sa mobilité et ses courses tranchantes font de lui l’un des profils les plus recherchés à son poste.

Pourquoi Chérif pourrait changer la face du secteur offensif de l’OM

Avec son registre de numéro neuf moderne, Sidiki Chérif coche toutes les cases que recherche l’OM : vitesse, efficacité et présence physique dans la surface. Même si le club phocéen a déjà un Robinio Vaz très talentueux, il faut également rappeler que Pierre-Emerick Aubameyang a 36 ans, et l’intégration d’un talent comme Chérif viendrait renforcer immédiatement la concurrence et offrirait de nouvelles possibilités tactiques à l’équipe.

Crystal Palace accélère, mais la Ligue 1 reste dans la course

Selon Le Parisien, l’l’Angleterre se mobilise – Crystal Palace, 8e de Premier League et fraîchement vainqueur de la FA Cup, est prêt à formuler une offre – et la cote de Chérif dépasse déjà les frontières françaises. Un club allemand surveille également la situation, prêt à agir dès l’ouverture du marché hivernal. Un intérêt de Villarreal a été évoqué, tout comme ceux du PSG et du Stade Rennais en Ligue 1.

Un prix élevé, un investissement justifié ?

Face à l’engouement, Angers a fixé la barre très haut : entre 25 et 30 millions d’euros pour laisser partir son buteur, protégé sous contrat jusqu’en 2028. Ce tarif témoigne de la confiance et de l’ambition du SCO, mais il s’explique aussi par la concurrence croissante et par la marge de progression du joueur. Pour l’OM, il s’agirait ici d’un investissement tout de même très conséquent, même si investir sur Chérif, c’est miser sur l’avenir tout en se renforçant dès à présent devant le but adverse.

Marché : dates à retenir et points chauds du dossier Chérif

L’avenir de Sidiki Chérif s’annonce explosif sur le marché des transferts. Son profil correspondrait bien aux besoins offensifs de l’OM, et l’hiver 2026 pourrait bien changer la donne dans la course pour s’attacher ses services, comme le souligne l’engouement qui monte en France comme en Europe.