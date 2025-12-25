RC Lens Mercato : un ancien du LOSC et champion d’Europe à relancer dès cet hiver ?

Fraîchement libéré par l’AC Milan, Divock Origi se retrouve sur le marché à 30 ans. Après un passage décevant en Italie, son profil de buteur relance la question d’une possible relance… pourquoi pas du côté du RC Lens ?

Origi, fin d’aventure à Milan et nouveau départ en vue

Le clap de fin est tombé pour Divock Origi à l’AC Milan. Après deux années loin de ses standards et une rupture de contrat actée d’un commun accord, l’attaquant belge cherche un nouveau défi. Parti libre de Liverpool en 2022, Origi n’aura disputé que 36 matchs sous la tunique rossonera, pour seulement 2 buts et une passe décisive. Loin de son image de super joker des Reds, il quitte l’Italie sur un bilan fade, son ultime apparition datant du 28 mai 2023 face à la Juventus.

Le RC Lens, une option crédible pour relancer Origi ?

Pour un club comme le RC Lens, la piste Origi peut être plausible, comme l’a suggéré le très bon HD2F Scouting sur X. L’international belge sort d’un prêt difficile à Nottingham Forest la saison dernière (22 matchs, 1 but, 1 passe), mais conserve une expérience européenne rare, un profil d’attaquant athlétique et une belle réputation de joueur décisif sur les grands rendez-vous. Dans un contexte nordiste, Origi pourrait profiter d’un environnement familial et compétitif, même si certains pourraient voir d’un mauvais œil son passé d’ancien du LOSC, là où il a été formé avant d’y disputer 89 matchs en pro (16 buts).

Un défi économique mais des opportunités à saisir

Reste la question du salaire : à Milan, Origi percevait plus de 300 000 euros par mois. Un montant conséquent, mais désormais sans indemnité de transfert et prêt à consentir des efforts pour relancer sa carrière, l’ex-Red pourrait devenir un pari raisonnable pour Lens, qui privilégie une politique de gestion financière saine tout en restant ambitieux sur le plan sportif.

Un caractère clivant mais un vrai potentiel de relance

Si son passage à l’AC Milan s’est terminé dans la discrétion, Origi s’est aussi fait remarquer par ses choix personnels. Éloigné de l’effectif, il s’entraînait individuellement avec son préparateur physique, alternant entre Rome et Florence, et a longtemps fermé la porte à un transfert pour des raisons fiscales. Ce tempérament indépendant, déjà aperçu lors de son passage au LOSC ou de négociations manquées en France, pourrait toutefois séduire un projet comme celui du RC Lens, en quête de leaders de vestiaire à fort vécu.

Quels atouts pour le RC Lens ?

Avec ses 32 sélections et une Ligue des Champions remportée avec Liverpool en 2019, Origi affiche une expérience unique sur le marché. Son profil de « buteur d’impact », capable de faire basculer un match, pourrait offrir une alternative tactique précieuse aux Sang et Or. Relancer des joueurs, le RC Lens sait comment faire, et l’exemple d’Odsonne Édouard est parfait, tout comme celui du pari Haidara, même s’il faudra encore attendre un peu. Donc pourquoi ne pas miser sur l’ex-lillois pour renforcer l’attaque lensoise ? En cas de départ à ce poste cet hiver (Guilavogui ?), on pourrait l’imaginer.

Mercato : relance ou déclin ? L’avenir d’Origi se joue maintenant

Le moment semble parfait pour tenter le pari. Libre, motivé à retrouver le haut niveau, Divock Origi a une carrière à relancer… et le RC Lens, actuel leader de Ligue 1, pourrait être le cadre idéal. Le mercato décidera si le Racing saisit cette opportunité ou laisse filer ce talent qui cherche, enfin, un terrain d’expression à la hauteur de son potentiel.