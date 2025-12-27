PSG Mercato : c’est confirmé, le Real Madrid recale Paris pour la priorité de Luis Enrique

Coup dur confirmé pour le PSG : Franco Mastantuono n’ira pas à Paris cet hiver. L’immense espoir argentin va bel et bien poursuivre son aventure au Real Madrid, malgré les spéculations autour d’un prêt.

Le feuilleton Mastantuono : le Real Madrid a verrouillé

Alors que le marché hivernal battait son plein de rumeurs, l’avenir de Franco Mastantuono a pris une tournure claire. Le journaliste Fabrizio Romano a mis fin au suspense en excluant catégoriquement un départ, même temporaire, du numéro 30 madrilène lors de ce mercato. « Mastantuono ne sera pas prêté par le Real Madrid en janvier. C’est déjà décidé. Le joueur se remet d’une blessure à l’aine et retrouve progressivement sa meilleure forme. Le club et le staff de Xabi Alonso lui font confiance », a-t-il déclaré sur sa chaîne Youtube.

Le PSG, déjà très intéressé l’été dernier, et qui suivait de près le dossier pour cet hiver, ne verra donc pas l’Argentin poser ses valises dans la capitale française. Pour Madrid, Mastantuono reste central au projet — surtout après un investissement supérieur à 63 M€ pour le recruter.

Un retour progressif après blessure, des statistiques prometteuses

Touché par une pubalgie début novembre, Mastantuono a dû composer avec un temps de jeu réduit. Depuis son retour, il multiplie les apparitions, retrouvant peu à peu le rythme imposé par la Liga et la Coupe. En quatorze matchs cette saison, il affiche déjà 1 but et 1 passe décisive, pour 756 minutes sur le terrain. Des chiffres qui confirment la confiance du Real et laissent entrevoir un second semestre plein d’espoirs.

Concurrence au Real Madrid : Paris recalé, Mastantuono essentiel

La situation interne du Real Madrid rend le dossier Mastantuono encore plus stratégique. L’effectif est réduit, et l’absence de Brahim Diaz (retenu par la CAN) oblige Xabi Alonso à repenser sa rotation offensive. La polyvalence et l’explosivité de Mastantuono sont jugées indispensables dans ce contexte. Paris, malgré ses ambitions, ne peut rivaliser face au récent choix madrilène de miser sur son jeune talent.

Objectif deuxième partie de saison et bataille en attaque

L’enjeu est désormais limpide pour Mastantuono : s’imposer durablement dans une attaque où la concurrence reste féroce. Le club espère qu’il retrouvera rapidement ses pleines capacités physiques et s’imposera dans la rotation, alors que la remontée de Rodrygo et la hausse de sa valeur complexifient la bataille sur le flanc droit.

Pas d’incertitude : Mastantuono est voué à s’installer à Madrid. La stabilité offerte par la direction contraste avec la gestion parfois plus fluctuante d’autres jeunes — à l’image du récent prêt d’Endrick à l’OL. Paris, pour ce mercato, devra donc chercher ailleurs. Les supporters et observateurs attendent désormais que l’Argentin fasse la différence sur la scène européenne.