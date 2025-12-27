À LA UNE DU 27 DéC 2025
[20:00]FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?
[19:30]OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?
[19:00]Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !
[18:30]Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset
[17:55]CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
[16:25]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)
[15:57]CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !
[15:30]CAN : Regragui se fait fracasser au Maroc, Hakimi attendu comme le messie
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?

Par William Tertrin - 27 Déc 2025, 19:30
💬 Commenter

Priorité de Roberto De Zerbi cet hiver, Jorge Carrascal, milieu offensif de 27 ans évoluant à Flamengo, est valorisé à 20 millions d’euros par son club. L’OM aurait déjà fait une offre de 15 millions, jugée trop insuffisante. Le club phocéen doit-il casser sa tirelire pour satisfaire aux exigences de son coach ? C’est notre débat.

Non

« L’OM ne devrait pas forcément sortir les 20 millions d’euros demandés pour Jorge Carrascal cet hiver. Flamengo a fixé un prix élevé, peut-être au‑delà de ce que le joueur vaut réellement, sachant par exemple que Transfermarkt le situe autour de 9 M€ actuellement, même si Flamengo espère un prix supérieur au coût d’achat récent (~12 M€) qu’il a payé pour l’attirer l’été dernier.

De plus, Carrascal, malgré des qualités techniques évidentes et une certaine polyvalence offensive, n’a pas encore prouvé qu’il serait un impact player incontestable dans un championnat européen exigeant. Son parcours mouvementé (nombreux clubs en peu de temps) et ses stats tout de même modestes par rapport au prix demandé plaident plutôt pour la prudence. Injecter une somme importante cet hiver risque de compromettre d’autres priorités du mercato et de créer une pression financière inutile, sur le club et le joueur, d’autant plus que des alternatives moins coûteuses peuvent exister pour renforcer ce secteur cher à De Zerbi sans surpayer ».

William TERTRIN

C’est tentant

« Sans parler de casser sa tirelire, Carrascal présente un profil intéressant. On parle d’un joueur de 27 ans, qui possède déjà une solide expérience du haut niveau. Son bilan à Flamengo est relativement moyen mais le Colombien est un titulaire régulier au sein d’une équipe qui vient de remporter la Copa Libertadores et qui ne s’est inclinée qu’aux tirs au but face au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale. Ce n’est donc pas le premier venu et il connait déjà l’Europe pour avoir évolué à Moscou et chez les jeunes du FC Séville.

Carrascal est international et son profil est intéressant puisqu’il peut jouer en 10 ou sur les deux ailes. C’est un profil qui répond aux besoins actuels de l’OM et aux souhaits de Roberto De Zerbi pour ce Mercato hivernal. Tout dépend du prix, et je suis d’accord avec William quand il dit que l’OM ne doit pas surpayer le joueur. Mais faire un petit effort supplémentaire, ça peut se tenter. »

Laurent HESS

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot