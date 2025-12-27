OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?

Priorité de Roberto De Zerbi cet hiver, Jorge Carrascal, milieu offensif de 27 ans évoluant à Flamengo, est valorisé à 20 millions d’euros par son club. L’OM aurait déjà fait une offre de 15 millions, jugée trop insuffisante. Le club phocéen doit-il casser sa tirelire pour satisfaire aux exigences de son coach ? C’est notre débat.

Non

« L’OM ne devrait pas forcément sortir les 20 millions d’euros demandés pour Jorge Carrascal cet hiver. Flamengo a fixé un prix élevé, peut-être au‑delà de ce que le joueur vaut réellement, sachant par exemple que Transfermarkt le situe autour de 9 M€ actuellement, même si Flamengo espère un prix supérieur au coût d’achat récent (~12 M€) qu’il a payé pour l’attirer l’été dernier.

De plus, Carrascal, malgré des qualités techniques évidentes et une certaine polyvalence offensive, n’a pas encore prouvé qu’il serait un impact player incontestable dans un championnat européen exigeant. Son parcours mouvementé (nombreux clubs en peu de temps) et ses stats tout de même modestes par rapport au prix demandé plaident plutôt pour la prudence. Injecter une somme importante cet hiver risque de compromettre d’autres priorités du mercato et de créer une pression financière inutile, sur le club et le joueur, d’autant plus que des alternatives moins coûteuses peuvent exister pour renforcer ce secteur cher à De Zerbi sans surpayer ».

William TERTRIN

C’est tentant

« Sans parler de casser sa tirelire, Carrascal présente un profil intéressant. On parle d’un joueur de 27 ans, qui possède déjà une solide expérience du haut niveau. Son bilan à Flamengo est relativement moyen mais le Colombien est un titulaire régulier au sein d’une équipe qui vient de remporter la Copa Libertadores et qui ne s’est inclinée qu’aux tirs au but face au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale. Ce n’est donc pas le premier venu et il connait déjà l’Europe pour avoir évolué à Moscou et chez les jeunes du FC Séville.

Carrascal est international et son profil est intéressant puisqu’il peut jouer en 10 ou sur les deux ailes. C’est un profil qui répond aux besoins actuels de l’OM et aux souhaits de Roberto De Zerbi pour ce Mercato hivernal. Tout dépend du prix, et je suis d’accord avec William quand il dit que l’OM ne doit pas surpayer le joueur. Mais faire un petit effort supplémentaire, ça peut se tenter. »

Laurent HESS