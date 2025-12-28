OGC Nice : Wahi, Kalimuendo… le départ de Haise va sérieusement compliquer le mercato !

L’Eintracht Francfort accélère pour boucler l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo, attaquant formé à Paris passé par Lens et Rennes. L’ancien espoir du football français pourrait remplacer Elye Wahi dès cet hiver et relancer sa carrière en Bundesliga. Mais, pour rappel, ces deux joueurs ont été associés à l’OGC Nice pour ce mercato d’hiver, sauf que le principal atout azuréen dans ces dossiers, Franck Haise, n’est désormais plus là…

Kalimuendo, saison compliquée en Angleterre

Transféré à Nottingham Forest l’été dernier pour 30 millions d’euros après un beau passage au Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo peine à s’imposer en Premier League. Barré par Igor Jesus, l’attaquant de 23 ans se contente de miettes et de quelques apparitions en Ligue Europa, où il a tout de même marqué deux buts lors de ses deux derniers matchs. Sous contrat jusqu’en 2030, le Français attendait un tout autre destin après ses années prometteuses au RC Lens et à Rennes.

Kalimuendo et Wahi voulus par Haise… qui n’est plus là !

La priorité pour l’Eintracht Francfort cet hiver : recruter un nouvel avant-centre pour compenser le probable départ d’Elye Wahi vers l’OGC Nice, qui observe aussi… Kalimuendo ! Deux joueurs qui ont connu Franck Haise à Lens, mais ce dernier vient de quitter le Gym, comme l’a rapporté L’Équipe ce dimanche. Ce qui a de quoi mettre un gros coup de froid sur ces dossiers.

De leur côté, les dirigeants allemands ont ciblé plusieurs pistes et sont récemment passés à l’action auprès de Forest pour Kalimuendo. Si la piste William Osula, suivi de près sur le marché anglais, venait à se refermer, l’ancien Rennais deviendrait l’option numéro un pour le club allemand.

Un vrai tournant à saisir pour Kalimuendo

Les discussions avancent et l’issue du dossier Osula pourrait accélérer une décision en faveur de Kalimuendo. Nottingham, bien informé des ambitions de Francfort et toujours en quête d’équilibre offensif, ne ferme pas la porte à un départ. Pour le buteur français, une arrivée en Bundesliga représente l’opportunité de retrouver du temps de jeu et de la confiance, dans un championnat réputé pour faire briller les joueurs rapides et déterminés.

Pourquoi ce deal pourrait tout changer pour le mercato

Le dossier est lié à plusieurs dominos : Francfort veut tourner la page Wahi, Osula est la première cible mais Kalimuendo s’impose déjà comme le plan B de luxe. Si tout se décante, l’ancien espoir des Bleus et formé au PSG pourrait vivre un nouveau départ en Allemagne, relançant instantanément sa trajectoire européenne.

Le mercato hivernal pourrait ainsi permettre à Arnaud Kalimuendo de franchir un cap. S’il rejoint la Bundesliga, il aura toutes les cartes en main pour se réinventer à Francfort et pourquoi pas, enfin exprimer son talent au plus haut niveau. Mais, entre Wahi et Kalimuendo, le cœur de l’OGC Nice balance…