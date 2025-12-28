FC Nantes Mercato : une sensation de Ligue 1 à relancer ? Les supporters crient déjà au fiasco

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le FC Nantes, et surtout un de ses supporters, a un peu secoué les réseaux sociaux avec une question vibrante : la piste Zakaria Aboukhlal, sensation de Ligue 1 lors de son passage à Toulouse, serait-elle pertinente pour relancer l’attaque ?

Machado et Cabella déjà là

Dans l’Ouest, le FC Nantes ne compte pas rester spectateur du marché. Après un changement express sur le banc avec Ahmed Kantari et l’arrivée surprise de Deiver Machado, le club veut encore impressionner. Rémy Cabella est lui aussi annoncé, prêté pour relancer la dynamique.

L’ambiance reste néanmoins prudente : certains interrogent la capacité du staff à convaincre de nouveaux cadres et s’inquiètent de l’adhésion autour du projet porté par Kantari. Les doutes persistent, relayés par le scepticisme sur le projet Kantari.

Aboukhlal, le pari risqué… mais séduisant ?

Au cœur d’une discussion sur X, Zakaria Aboukhlal cristallise les attentes et les interrogations. Révélé au TFC (25 buts et 9 passes décisivs en 83 matchs), il s’était révélé comme une sensation de Ligue 1. L’été dernier, il a rejoint le Torino contre 10 millions d’euros, bonus compris. Mais il n’a pas réussi à s’imposer en Italie, avec une seule titularisation en Serie A cette saison. Mais son talent peut faire saliver Nantes : peut-il se relancer et apporter cette touche technique qui fait défaut offensivement ?

Les avis peuvent diverger sur X, mais pour la plupart, ils pointent du doigt la mentalité du joueur. Ils se souviennent sans doute de l’épisode où le joueur avait été accusé par RMC Sport d’avoir tenu des propos sexistes envers une élue toulousaine, Laurence Arribagé, ce qu’il a toujours nié. Il avait finalement obtenu gain de cause.

« Semble avoir une mentalité de merde, alors 100 fois oui. Il faut faire exploser ce groupe afin d’être certain de décrocher la relégation en fin de saison ! » « Jamais. Mentalité de merde + joueur très irrégulier. » « C’est Kita Compatible et une mentalité de merde c’est top pour faire exploser le vestiaire !! » « Mentalité pas fou mais il a du talent ! » « Pas besoin d’un Mohamed bis, comportement de merde »

Quelle clé pour (re)lancer les Canaris ?

Que ce soit Aboukhlal ou quelqu’un d’autre, ces renforts suffiront-ils à inverser la tendance et redonner confiance à un FC Nantes en quête de stabilité ? Ce mercato d’hiver pourrait bien décider du virage de l’hiver chez les Canaris.

Et vous, que pensez-vous : Aboukhlal, un potentiel bon coup du mercato nantais ou un pari trop risqué ? Partagez votre avis en commentaires !