OM Mercato : Jorge Mendes entretient le mystère sur l’avenir de Bernardo Silva 

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 10:00
Bernardo Silva (Manchester City)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À l’issue des Globe Soccer Awards, Jorge Mendes a fait trembler le marché des transferts en refusant de lever le voile sur la prochaine étape de la carrière de Bernardo Silva, récemment mentionné du côté de l’OM.

Michel Aliaga a créé le buzz la semaine dernière. Le journaliste de France Télévisions a osé prononcer le nom de Bernardo Silva comme cible potentielle de l’OM au mercato et cela a fait frissonner les supporters marseillais. Il s’agissait pourtant juste d’un nom parmi d’autres, sans aucune idée derrière. 

« Il est encore trop tôt »

Sauf que Jorge Mendes a dû de facto faire le point sur l’avenir de son poulain. Interrogé sur une éventuelle renaissance de Bernardo Silva au Benfica Lisbonne, son club formateur, Jorge Mendes a par exemple coupé court : « Il est encore trop tôt ». Un camouflet poli mais qui alimente la spéculation autour de l’avenir du milieu offensif de 31 ans, dont l’histoire avec le Benfica reste dans tous les esprits. 

Le flou total pour Bernardo Silva

Bernardo, aujourd’hui pilier de Manchester City avec déjà plus de 100 sélections internationales, est régulièrement associé à un retour au pays. Pourtant, ni l’élu ni l’agent ne veulent vendre la mèche avant la fin de saison, instaurant une tension passionnante sur le marché estival à venir. La trajectoire de Silva intrigue d’autant plus que, malgré une présence constante sur les terrains anglais – 17 apparitions cette saison – son rendement offensif s’est fait plus discret, relançant les discussions sur un possible changement de cap. Les supporters de l’OM restent forcément attentifs…

