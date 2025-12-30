Tous deux intéressés par Saïd El Mala (19 ans), le PSG et le FC Barcelone ont vu Tottenham dégainer une première offre pour l’ailier de Cologne.

Il y a quelques semaines, alors que les médias espagnols relayaient la rumeur d’un départ de Lamine Yamal au PSG, plusieurs pistes concernant un successeur avaient fuité. Dont celle menant à Saïd El Mala, ailier de 19 ans évoluant à Cologne et dont le profil ressemble grandement à celui de l’Espagnol. Sauf que lui est ambidextre. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 15 matches de Bundesliga, El Mala a vu sa cote gonfler. Il est coté 40 M€ par Transfermarkt mais, selon Ekrem Konur, son club accepterait de le vendre en échange d’un chèque de 60 M€. Et un club serait passé à l’attaque !

Tottenham a formulé une première offre

Ce club, c’est Tottenham. Les Spurs réalisent une première partie de saison très décevante et entendent frapper fort lors du mercato hivernal. En commençant par recruter El Mala. D’après Konur, le club londonien a pris contact avec Cologne en prévision d’un transfert. Manchester United, Chelsea, Manchester City, l’Inter Milan, Barcelone et le PSG seraient également sur les rangs. C’est une surprise de voir le champion d’Europe dans cette liste, surtout que son secteur offensif affiche complet. Mais il est vrai que le profil du jeune Allemand correspond au portrait-robot de la recrue idéale de Luis Enrique.

Mais si les informations de Konur sont exactes, Saïd El Mala ne devrait plus être sur le marché avant un petit moment. Car une fois en Angleterre, généralement, les joueurs y restent….