À LA UNE DU 30 DéC 2025
[21:13]RC Lens, LOSC : les frères ennemis brillent à la CAN avec le Congo
[20:56]ASSE Mercato : le successeur de Stassin est ciblé, il est brésilien !
[20:42]OM Mercato : une manne en moins pour recruter en janvier ?
[19:54]Mercato : le PSG et le FC Barcelone devancés pour le clone de Yamal
[19:33]RC Lens : un premier coup dur pour Sage avant Toulouse
[19:10]Stade Rennais Mercato : la menace allemande plane toujours sur un Rouge et Noir
[18:39]OM Mercato : la Serie A et la Premier League foncent sur Carrascal (Flamengo)
[18:14]FC Nantes Mercato : un ex-Rémois ciblé, le PFC et Nice intéressés
[18:00]FC Nantes : un rival régional se félicite d’avoir tapé les Canaris !
[17:46]Mercato : Mourinho frustre l’OM et le FC Barcelone !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : le PSG et le FC Barcelone devancés pour le clone de Yamal

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 19:54
💬 Commenter
Saïd El Mala célébrant un but avec Cologne.

Tous deux intéressés par Saïd El Mala (19 ans), le PSG et le FC Barcelone ont vu Tottenham dégainer une première offre pour l’ailier de Cologne.

Il y a quelques semaines, alors que les médias espagnols relayaient la rumeur d’un départ de Lamine Yamal au PSG, plusieurs pistes concernant un successeur avaient fuité. Dont celle menant à Saïd El Mala, ailier de 19 ans évoluant à Cologne et dont le profil ressemble grandement à celui de l’Espagnol. Sauf que lui est ambidextre. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 15 matches de Bundesliga, El Mala a vu sa cote gonfler. Il est coté 40 M€ par Transfermarkt mais, selon Ekrem Konur, son club accepterait de le vendre en échange d’un chèque de 60 M€. Et un club serait passé à l’attaque !

Tottenham a formulé une première offre

Ce club, c’est Tottenham. Les Spurs réalisent une première partie de saison très décevante et entendent frapper fort lors du mercato hivernal. En commençant par recruter El Mala. D’après Konur, le club londonien a pris contact avec Cologne en prévision d’un transfert. Manchester United, Chelsea, Manchester City, l’Inter Milan, Barcelone et le PSG seraient également sur les rangs. C’est une surprise de voir le champion d’Europe dans cette liste, surtout que son secteur offensif affiche complet. Mais il est vrai que le profil du jeune Allemand correspond au portrait-robot de la recrue idéale de Luis Enrique.

Mais si les informations de Konur sont exactes, Saïd El Mala ne devrait plus être sur le marché avant un petit moment. Car une fois en Angleterre, généralement, les joueurs y restent….

FC BarcelonePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG