FC Nantes : Metz, Auxerre et Le Havre accusent les Kita

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 22:26
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant le match à Angers.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le mercato XXL qu’est en train de réaliser le FC Nantes pour sauver sa peau en Ligue 1 n’est pas du goût des autres candidats au maintien.

Deiver Machado et Rémy Cabella déjà signés, Marshall Munetsi (Wolverhampton, ex-Reims), Zakaria Aboukhlal (Torino, ex-TFC), Ibrahima Sissoko (Bochum, ex-Strasbourg), Félix Lemaréchal (RC Strasbourg) dans le viseur : le FC Nantes a décidé de faire all-in cet hiver pour sauver sa peau en Ligue 1. Les besoins sont ciblés, il faut encore un défenseur central, un milieu défensif et un voire deux offensifs pour permettre à l’avant-dernier du classement de sortir de la zone rouge. Après avoir beaucoup vendu cet été et juré d’appliquer une politique d’austérité, la Maison Jaune est prête à renier ses principes. Sa survie est en jeu.

« Les clubs engagés dans la course au maintien sont très agacés par le mercato des Kita et du FC Nantes »

Mais cela ne plaît pas à tout le monde ! Dans un space réalisé ce soir sur X, Mohamed Toubache-Ter annonce que les concurrents au maintien du FC Nantes grincent des dents : « Les clubs engagés dans la course au maintien sont très agacés par le mercato des Kita et du FC Nantes, accusés de déréguler la suite de la saison ». Les « clubs engagés dans la course au maintien » sont pour le moment le FC Metz (18e), l’AJ Auxerre (16e) et Le Havre (15e).

On peut comprendre la colère de ses rivaux mais si le FC Nantes a les fonds nécessaires pour recruter, il aurait tort de se priver. En revanche, s’il est épinglé par la DNCG l’été prochain pour des comptes dans le rouge, il y aura effectivement de crier au scandale. Mais la Ligue 1, qui autorise le dopage financier du PSG depuis 13 ans et qui a laissé l’OL de Textor faire n’importe quoi, n’est plus à un cas de cécité temporaire pour permettre à l’un de ses clubs historiques de se sauver…

