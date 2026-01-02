À LA UNE DU 2 JAN 2026
ASSE Mercato : Kilmer prépare 3 gros coups cet hiver, la Ligue 1 en ligne de mire !

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 07:46
Eirik Horneland (ASSE)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

À la traîne défensivement et en manque d’équilibre dans l’entrejeu, l’ASSE s’apprête à vivre un mercato hivernal décisif cet hiver. 

Kilmer Sports Ventures ne restera pas les bras croisés au mercato hivernal. Selon Peuple Vert, la direction de l’ASSE a identifié trois priorités claires pour remettre le club sur la voie d’un retour dans l’élite. Comme déjà expliqué plus tôt ce matin, le chantier numéro un est clairement identifié : le poste de numéro six. Depuis que Pierre Ekwah n’entre plus dans les plans, les Verts affichent un manque criant dans ce rôle clé.

Or, le système mis en place par Eirik Horneland repose sur un joueur capable d’absorber les déséquilibres en transition, de sécuriser l’axe et d’apporter de la sérénité à la relance. Le profil recherché est précis. L’ASSE veut un milieu solide physiquement, dominant dans le jeu aérien, mais également fiable balle au pied. Un véritable point d’ancrage, capable de structurer l’équipe et de faire jouer les autres. 

Un défenseur central gaucher en vue 

Le club est prêt à investir pour un joueur capable de faire franchir un cap au groupe, preuve que ce recrutement est jugé stratégique dans la course à la montée. Mais le milieu de terrain ne sera pas l’unique zone renforcée cet hiver. La défense inquiète, chiffres à l’appui. Avec 25 buts encaissés depuis le début de la saison en Ligue 2, les Verts affichent un bilan bien trop fragile pour prétendre sérieusement à un retour en Ligue 1. Autre problème majeur : Mickaël Nadé est aujourd’hui le seul défenseur central gaucher de l’effectif. 

Un latéral gauche pour épauler Annan

Une situation risquée sur la durée. Trouver une alternative crédible apparaît donc indispensable, à la fois pour faire souffler Nadé et pour offrir plus d’options tactiques au staff. Enfin, l’ASSE réfléchit aussi à renforcer ses couloirs. Ebenezer Annan manque aujourd’hui de solution de rechange, ce qui limite la rotation et expose l’équipe en cas de méforme ou de blessure. Un latéral supplémentaire permettrait d’apporter de la concurrence, mais aussi plus de flexibilité dans les choix d’Horneland. Car en Ligue 2, l’hiver peut faire basculer toute une saison.

