Le RC Lens gâche encore la vie de l’OM, Pierre Sage n’y est pour rien !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Solide toute l’année au Vélodrome, Marseille n’a craqué qu’une seule fois en 2025. Et comme souvent, c’est Lens qui est venu jouer les trouble-fêtes.

Sous Roberto De Zerbi, l’OM a fait du stade Vélodrome une arme redoutable. En championnat, les Olympiens n’ont concédé qu’une seule défaite à domicile en 2025. Un chiffre fort, qui place Marseille parmi les équipes les plus solides d’Europe. Dans les cinq grands championnats, seul Naples a fait mieux avec une invincibilité totale à la maison.

Lens, l’exception qui fait mal

Mais le 8 mars dernier, le RC Lens est venu casser la dynamique. Un 0-1 frustrant, serré, et surtout isolé dans un parcours quasi parfait. Le genre de match qui laisse des regrets tant il contraste avec la maîtrise affichée par l’OM face à la majorité de ses adversaires au Vélodrome.

Une solidité confirmée

Cette défaite ne remet rien en cause. Elle souligne même la progression marseillaise. Être battu une seule fois chez soi en plusieurs mois, c’est la preuve d’un OM plus mature, plus constant, plus solide. Mais pour les supporters, le constat pique encore un peu. Parce que quand Marseille tombe, en 2025, c’est le RC Lens. La revanche promet d’être belle le 24 janvier prochain…