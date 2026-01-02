À LA UNE DU 2 JAN 2026
[17:38]Stade Rennais Mercato : Beye lâche la priorité de l’hiver et tranche pour un cadre
[17:16]OM : Rosenior file à Chelsea, il a rassuré tout Marseille pour De Zerbi !
[16:52]OL Mercato : Fonseca contredit ses dirigeants, un dossier brûlant déjà acté ?
[16:29]RC Lens : la CAN plombe Amadou Haidara avant même son arrivée chez les Sang et Or
[16:17]FC Nantes : le nouveau patron du mercato est dans le vestiaire, une recrue l’a balancé !
[16:01]Stade Rennais : Beye règle son avenir, Pouille prêt à louper l’Europe pour attirer Haise ?
[16:00]FC Nantes, OGC Nice Mercato – INFO BUT! : un club a pris la pole pour Munetsi
[15:46]OM Mercato : une recrue bien connue a rejoint le groupe, De Zerbi en attend d’autres !
[15:30]Le RC Lens gâche encore la vie de l’OM, Pierre Sage n’y est pour rien !
[15:00]ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !
Le RC Lens gâche encore la vie de l’OM, Pierre Sage n’y est pour rien !

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 15:30
💬 Commenter
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, félicitant le public de Bollaert.
Solide toute l’année au Vélodrome, Marseille n’a craqué qu’une seule fois en 2025. Et comme souvent, c’est Lens qui est venu jouer les trouble-fêtes.

Sous Roberto De Zerbi, l’OM a fait du stade Vélodrome une arme redoutable. En championnat, les Olympiens n’ont concédé qu’une seule défaite à domicile en 2025. Un chiffre fort, qui place Marseille parmi les équipes les plus solides d’Europe. Dans les cinq grands championnats, seul Naples a fait mieux avec une invincibilité totale à la maison.

Lens, l’exception qui fait mal

Mais le 8 mars dernier, le RC Lens est venu casser la dynamique. Un 0-1 frustrant, serré, et surtout isolé dans un parcours quasi parfait. Le genre de match qui laisse des regrets tant il contraste avec la maîtrise affichée par l’OM face à la majorité de ses adversaires au Vélodrome.

Une solidité confirmée

Cette défaite ne remet rien en cause. Elle souligne même la progression marseillaise. Être battu une seule fois chez soi en plusieurs mois, c’est la preuve d’un OM plus mature, plus constant, plus solide. Mais pour les supporters, le constat pique encore un peu. Parce que quand Marseille tombe, en 2025, c’est le RC Lens. La revanche promet d’être belle le 24 janvier prochain…

