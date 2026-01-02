OM Mercato : une recrue bien connue a rejoint le groupe, De Zerbi en attend d’autres !

À la veille du duel contre Nantes, tous les projecteurs sont braqués sur l’OM… côté mercato. Renforts à l’étude, Aubameyang de retour, effectif quasi figé : Marseille avance ses pions pour une seconde partie de saison ambitieuse.

Les priorités du mercato sont fixées

Pour Roberto De Zerbi, l’heure est à la sérénité mais aussi à la vigilance. Si la quasi-totalité du groupe est opérationnelle – seul Nayef Aguerd manque à l’appel –, le coach marseillais ne cache pas sa volonté de s’adapter en fonction des prochaines opportunités de transfert.

« On a peut-être besoin de quelque chose au rayon des arrivées. Pour les départs, il faut poser la question à Medhi ou à Pablo, pas à moi. Il faut comprendre notre marge financière, voir où on veut arriver… Je pense qu’on peut penser à quelque chose, mais pas forcément en attaque, ça peut être au milieu ou en défense. Quand on parle tous les trois, on le fait pour le bien de l’OM, pas pour nous », explique De Zerbi, soulignant l’importance de consolider le collectif sans forcément bouleverser l’équilibre trouvé ces dernières semaines.

Aubameyang, la recrue phare du secteur offensif

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang de la CAN a déjà marqué l’hiver olympien. Leader du vestiaire, l’international gabonais, engagé jusqu’en 2027, s’impose comme l’une des valeurs sûres du projet, et comme la vraie fausse première recrue du mercato marseillais. Face aux critiques et spéculations entourant la CAN et son retour à Marseille, De Zerbi ne tarit pas d’éloges sur son buteur : « J’ai lu des critiques sur lui. Si le Gabon ne veut pas de lui, moi je suis content de l’avoir avec nous ».

De leur côté, Gouiri et Traoré étaient également présents à l’entraînement de ce vendredi.

Pas de départ acté, mais des discussions ouvertes

Si le vestiaire marseillais affiche une union solide, aucune certitude ne filtre concernant d’éventuels départs ou arrivées de dernière minute. La direction, en accord avec le staff, reste attentive à chaque opportunité, sans bouger dans la précipitation. Pour l’heure, des départs n’ont donc pas encore été confirmés par De Zerbi. Mais la période reste propice aux ajustements, dans l’ombre, jusqu’au bout du mercato hivernal.

OM-Nantes : un match clé sur fond de mercato

L’affiche du week-end face à Nantes s’annonce décisive aussi pour les ambitions futures de l’OM. Une victoire renforcerait le climat de confiance au sein du groupe et clarifierait les dernières envies du staff sur le marché. Toujours guidé par l’objectif d’offrir à ses supporters une saison enfin récompensée, Marseille avance avec lucidité et ambition – sur le terrain comme en coulisses.