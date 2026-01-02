RC Lens, FC Nantes : Will Still vers un retour imminent en Ligue 1 ?

Le départ imminent de Liam Rosenior pour Chelsea provoque une onde de choc à Strasbourg. Will Still, passé par Lens et qui était associé au FC Nantes récemment, se retrouve désormais au cœur de toutes les attentions du Racing.

Rosenior vers Chelsea : la stratégie d’avenir des blues

Tout indique que Liam Rosenior est en route pour prendre les commandes de Chelsea. Réputé pour son management moderne et sa capacité à fédérer un vestiaire, il incarne la volonté des Blues de tourner une page et de bâtir sur la jeunesse et la cohésion. Du côté de Londres, l’excitation monte à l’idée de voir Rosenior instaurer un souffle nouveau et miser sur le collectif. L’actualité sur l’accord imminent entre Strasbourg et Chelsea fait déjà jaser toute la Premier League.

Still dans le viseur du Racing ?

À Strasbourg, le départ de Rosenior ouvre un boulevard pour une nouvelle génération d’entraîneurs. Parmi tous les candidats, Will Still, 33 ans seulement, attire particulièrement l’attention des décideurs alsaciens, selon la presse anglaise. Connu pour son passage marquant sur le banc de Reims et une philosophie basée sur l’audace tactique, il a aussi coaché le RC Lens, avant de quitter l’Artois au bout d’une saison seulement. Il a ensuite rejoint l’Angleterre et Southampton pour sa femme, où il n’est resté que quelques mois.

Still a déjà séduit la Ligue 1 par son énergie et son approche disruptive. Passé chez les Sang et Or où il a laissé un souvenir mitigé, Still avait été associé il y a quelques semaines au FC Nantes pour prendre la relève de Luis Castro, mais a finalement choisi d’observer une petite période sans club.

Un pari audacieux pour Strasbourg

Installer Will Still sur le banc serait un coup de frais tactique pour Strasbourg. Le club miserait alors sur un coach capable de bousculer ses standards et d’inspirer un vestiaire jeune. Sa faculté à moderniser le jeu et à instaurer une rigueur nouvelle fait de lui le favori pour succéder à Rosenior. Très attaché à l’Angleterre, Still ne serait en tout cas pas dépaysé à Strasbourg, qui avance plus que jamais dans l’ombre de BlueCo, le consortium anglais qui décide de tout en Alsace.