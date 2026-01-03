À LA UNE DU 3 JAN 2026
OGC Nice Mercato : Wahi à Nice, ça fait les affaires de Kalimuendo… et de son agent !

Par Laurent Hess - 3 Jan 2026, 14:00
💬 Commenter
L’arrivée d’Elye Wahi à l’OGC Nice devrait permettre de débloquer la situation d’Arnaud Kalimuendo, l’ancien buteur du Stade Rennais…

Un an après son départ de l’Olympique de Marseille, Elye Wahi retrouve déjà la Ligue 1. L’attaquant français rejoint l’OGC Nice en provenance de l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le club azuréen a annoncé la nouvelle dès l’ouverture du Mercato.

Kalimuendo en route pour Francfort

Alors que le nom d’Arnaid Kalimuendo avait aussi été cité du côté de l’OGC Nice, l’ancien rennais devrait finalement rejoindre Francfort, pour remplacer Wahi… avec lequel il partage le même agent.

Selon Sky, après 6 mois compliqués à Nottingham avec seulement 386 minutes joués pour 2 buts, Kalimuendo, recruté pour 30M€ l’été dernier au sortir d’une saison à 18 buts en 34 matchs avec le #SRFC en Ligue 1, a déjà passé sa visite médicale à Francfort, qui ne devrait plus tarder à officialiser son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

« Suivez l’agent et les clubs, vous trouverez les chaises musicales avec William Davila qui a fait bouger Wahi à Nice pour placer un autre de ses poulains (Kalimuendo) dans le club très border de Francfort Ce n’est pas très dur à comprendre le foot au fond… », glisse le journaliste Romain Molina, sous forme de tacle au milieu du foot et des transferts, où les agents font souvent la pluie et le beau temps…

