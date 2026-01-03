À LA UNE DU 3 JAN 2026
OM : gros coup dur de dernière minute pour De Zerbi, le FC Nantes peut jubiler

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 21:22
💬 Commenter
Crise de dernière minute à la Commanderie. À la veille du choc face à Nantes pour la reprise de la Ligue 1, Marseille tremble : le capitaine Leonardo Balerdi est malade, rattrapé par un virus, et son forfait plane sur la défense phocéenne. Roberto De Zerbi doit réagir vite, bousculé dans ses certitudes alors que l’importance de la rencontre ne fait aucun doute.

Leonardo Balerdi absent de l’entraînement : la défense chamboulée ?

Leonardo Balerdi, pilier du onze marseillais et leader du vestiaire, n’a pas pu prendre part à la dernière séance avant la réception de Nantes, selon L’Équipe. La situation reste tendue : s’il est présent dans le groupe, ce sera au mieux sur le banc. L’incertitude règne et tout le dispositif défensif de l’OM se trouve remis en question à quelques heures d’un match déjà capital en Ligue 1.

Benjamin Pavard et CJ Egan-Riley : quelles solutions pour De Zerbi ?

Ce casse-tête ne concerne pas que Balerdi. Benjamin Pavard, lui aussi diminué ces derniers jours, devrait malgré tout tenir sa place dans l’axe. Expérimenté, champion du monde 2018, le numéro 21 reste le point de repère de la charnière, même si son état physique est surveillé de près. Il pourrait être aligné au côté de Facundo Medina, attendu au tournant après plusieurs semaines de blessure.

En cas de forfait confirmé pour Balerdi, la porte s’ouvre pour CJ Egan-Riley, initialement prévu avec la réserve mais finalement retenu dans le groupe pro. Un pari par défaut, reflet du manque de certitudes en défense et des alliages à composer rapidement. Ce qui a de quoi faire jubiler le FC Nantes, en grande difficulté, qui pourrait tirer profit de cette grosse absence dans les rangs marseillais.

Les enjeux de la composition avant la réception de Nantes

Ce duel face à Nantes s’annonce comme un véritable révélateur pour la nouvelle charnière olympienne. Medina, solide central argentin, n’a disputé qu’une poignée de minutes depuis le début de la saison (2 matches, 146 minutes). Sa polyvalence – capable de glisser arrière gauche en cas d’urgence – offre à De Zerbi une marge d’ajustement précieuse, mais la nécessité d’automatismes reste forte.

  • Pavard – Medina : duo probable en charnière centrale.
  • Balerdi : possible suppléant, incertain jusqu’au coup d’envoi.
  • Egan-Riley : solution de rotation sur le banc.

Sous pression, l’OM doit donc composer sans son capitaine alors que le championnat reprend ses droits, face à des Nantais qui espèrent profiter de l’aubaine. La tension est palpable, l’identité défensive de Marseille étant questionnée comme rarement.

