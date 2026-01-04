Frustré par le 0-0 concédé au Mans hier soir, le milieu de l’ASSE Florian Tardieu a regretté que lui et ses partenaires de l’attaque n’aient pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions.

Il y a eu deux grands vainqueurs lors de la 18e journée de Ligue 2 et l’ASSE n’en fait pas partie. Troyes a pris six points d’avance en tête du championnat en dominant son dauphin, le Red Star (1-0), au stade de l’Aube et Reims, vainqueur d’Annecy (2-1), s’est emparé de la 2e place après le revers des Audoniens et le nul entre Le Mans et Saint-Etienne (0-0). Les Verts sont aujourd’hui 4es, à sept longueurs de la tête. Donc pas en position de remonter directement. Au micro de beIN, Florian Tardieu a regretté le manque de réalisme de son équipe et plus particulièrement du secteur offensif…

« C’est frustrant de ne pas savoir marquer »

« C’est dommage parce qu’en première mi-temps, on a quelques grosses situations. On n’arrive pas à les mettre au fond. Le terrain était très difficile pour faire du beau jeu sur cette rencontre, des deux côtés, ce n’est pas une excuse. C’est frustrant de ne pas savoir marquer, lorsqu’on se procure des situations comme ça, parce que ce sont de grosses situations. »

« On travaille les cheminements aux entraînements. Il faut peut-être avoir un peu plus cette fougue, cette folie devant la cage, se lâcher. Peut-être qu’on joue avec le frein lorsqu’on entre dans les 30 derniers mètres… C’est rageant parce qu’on les a les occasions. Tous les matchs sont important en Ligue 2. On sait que le championnat est très serré en haut. Il faut prendre des points. On aurait préféré prendre les trois points au Mans, il va falloir s’imposer à tout prix lors de la prochaine journée face à Clermont à la maison. »