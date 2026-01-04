À LA UNE DU 4 JAN 2026
[11:58]ASSE : au Mans, les ultras ont ciblé 2 décisionnaires des Verts
[11:30]Revue de presse : Ménès annonce le pire à Strasbourg, Monaco hurle au scandale
[11:03]PSG : le groupe pour le derby avec une nouveauté
[10:40]PSG Mercato : une doublure à Neves pour 40 M€ ?
[10:09]OM : un coup dur, un retour et deux surprises pour affronter Nantes !
[10:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais que demande le peuple ? »
[09:41]FC Nantes Mercato : de bonnes nouvelles concernant Aboukhlal !
[09:10]OM Mercato : une piste estivale revient hanter les Phocéens, le PSG impliqué
[08:45]Le Real Madrid au bord de l’abîme, le FC Barcelone miraculé
[08:28]ASSE : après Le Mans, Tardieu pointe du doigt un secteur
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : au Mans, les ultras ont ciblé 2 décisionnaires des Verts

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 11:58
💬 Commenter
Les supporters de l'ASSE lors du match nul au Mans.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les ultras de l’ASSE présents au Mans (0-0) hier soir ont brandi des banderoles contre Eirik Horneland et Loïc Perrin.

La colère monte à Saint-Etienne et ce n’est pas le triste 0-0 décroché au Mans qui va arranger la situation. Après le nul frustrant contre la lanterne rouge bastiaise (2-2) juste avant la trêve, l’ASSE a perdu deux nouveaux points et pointe désormais à sept longueurs du leader troyen. En outre, sa 4e place actuelle la condamnerait aux barrages en fin de saison. Loin, très loin des pronostics initiaux qui en faisaient l’ogre de la division avec son budget démesuré et son effectif XXL.

Perrin et Horneland animateurs d’un « sacré manège »

Hier soir, les ultras stéphanois présents au Mans ont fait comprendre leur mécontentement à travers une banderole bien sentie. Après avoir rendu hommage à Jean-Louis Gasset (« Ce soir, nous tirons notre casquette à un grand homme : RIP Jean-Louis Gasset »), ils ont attaqué leur direction à travers ce message : « On s’attendait à une écurie de vainqueurs, on se retrouve à bord d’un sacré manège ». Le tout surmonté d’étendards où l’on voit Eirik Horneland et Loïc Perrin dessinés aux commandes de voitures auto tamponneuses.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les responsabilités sont donc bien établies pour les ultras de l’ASSE : Loïc Perrin par ses choix ratés de recrutement (les mauvaises langues diront que ça dure depuis sa nomination en 2022…) et Eirik Horneland par sa tactique sans succès sont les principaux responsables de ce qui menace de virer au fiasco…

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot