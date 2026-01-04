Les ultras de l’ASSE présents au Mans (0-0) hier soir ont brandi des banderoles contre Eirik Horneland et Loïc Perrin.

La colère monte à Saint-Etienne et ce n’est pas le triste 0-0 décroché au Mans qui va arranger la situation. Après le nul frustrant contre la lanterne rouge bastiaise (2-2) juste avant la trêve, l’ASSE a perdu deux nouveaux points et pointe désormais à sept longueurs du leader troyen. En outre, sa 4e place actuelle la condamnerait aux barrages en fin de saison. Loin, très loin des pronostics initiaux qui en faisaient l’ogre de la division avec son budget démesuré et son effectif XXL.

Perrin et Horneland animateurs d’un « sacré manège »

Hier soir, les ultras stéphanois présents au Mans ont fait comprendre leur mécontentement à travers une banderole bien sentie. Après avoir rendu hommage à Jean-Louis Gasset (« Ce soir, nous tirons notre casquette à un grand homme : RIP Jean-Louis Gasset »), ils ont attaqué leur direction à travers ce message : « On s’attendait à une écurie de vainqueurs, on se retrouve à bord d’un sacré manège ». Le tout surmonté d’étendards où l’on voit Eirik Horneland et Loïc Perrin dessinés aux commandes de voitures auto tamponneuses.

Les responsabilités sont donc bien établies pour les ultras de l’ASSE : Loïc Perrin par ses choix ratés de recrutement (les mauvaises langues diront que ça dure depuis sa nomination en 2022…) et Eirik Horneland par sa tactique sans succès sont les principaux responsables de ce qui menace de virer au fiasco…