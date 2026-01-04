Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le jeune milieu de terrain Jules Mouton (20 ans), qui n’a joué qu’en Coupe de France avec les pros de l’ASSE cette saison, pourrait être prolongé en janvier et prêté dans la foulée.

Hier soir, dans les entrailles du stade du Mans, après le triste nul de son équipe (0-0), l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a une nouvelle fois été interrogé sur le mercato hivernal de son club. Le Norvégien, qui avait déjà expliqué qu’il n’était pas vraiment consulté sur le sujet et que si c’était le cas, il voudrait que des défenseurs arrivent, a redit qu’il ne fallait pas s’attendre à beaucoup de mouvements dans le Forez. Mais cela n’inclut pas les éventuelles prolongations. Ce dimanche, le compte X GaelB42 annonce qu’un Vert inattendu pourrait être concerné par le sujet.

Prolongé puis prêté ?

Ce Vert, c’est le milieu de terrain Jules Mouton. A 20 ans, celui-ci évolue essentiellement avec la réserve. Eirik Horneland ne l’a fait jouer qu’une seule fois avec les professionnels, lors du Troisième tour de Coupe de France contre Quetigny (3-1). En dehors de cela, pas une seule minute en Ligue 2. Dans un secteur de jeu où il y a des pointures comme Mahmoud Jaber ou Aymen Moueffek, pas facile d’obtenir du temps de jeu. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jules Mouton semblait promis à un départ de l’ASSE, comme son grand frère Louis, qui évolue aujourd’hui à Angers.

Mais selon GaelB42, une prolongation de contrat serait finalement dans les tuyaux. Il explique qu’en cas de nouveau bail, Jules Mouton serait ensuite envoyé en prêt pour la deuxième partie de saison.