ASSE Mercato : le premier mouvement de l’hiver est désormais connu (officiel)

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

C’est officiel, l’AS Saint‑Étienne voit l’un de ses éléments quitter le Forez cet hiver. Le latéral polyvalent Yvann Maçon, joueur stéphanois depuis 2020, a officiellement signé au AEL Larissa en Grèce en prêt jusqu’à la fin de la saison 2025‑2026.

Après plusieurs saisons sous le maillot vert, où il a disputé 85 matchs toutes compétitions confondues, Masson n’entrait plus dans les plans stéphanois, ce qui a facilité son départ vers la Grèce.

L’ancien international espoirs français (et sélectionné avec la Guadeloupe) offrait de la polyvalence au poste de latéral droit — et même sur les deux ailes de la défense — mais la situation à Saint‑Étienne a évolué ces derniers mois, et Horneland ne comptait plus sur lui.

📊 Maçon : un choix assumé pour relancer sa carrière

Pour Maçon, ce changement de cap en Grèce est l’opportunité de retrouver un rôle plus régulier et des responsabilités accrues au sein d’une équipe en pleine bataille pour le maintien (13e).

Du côté de Saint‑Étienne, se séparer d’un joueur comme Maçon peut aussi être vu comme une manière de faire de la place dans l’effectif et d’ajuster les profils sous contrat, même si Eirik Horneland a indiqué que le mercato n’allait pas forcément être animé.

Le communiqué de l’AEL Larissa

« Le club de football AEL Larissa annonce la signature du défenseur de 27 ans Yvann Maçon, en provenance de Saint-Étienne. Le Français (né en Guadeloupe), latéral droit, peut jouer aisément sur les deux côtés de la défense et a signé un contrat avec notre équipe jusqu’à la fin de la saison en cours.

Il a commencé sa carrière à Dunkerque, puis en janvier 2020, il a rejoint Saint-Étienne. Avec les « Verts », il a disputé un total de 85 matchs, marquant 5 buts et délivrant 3 passes décisives, avec des apparitions en Ligue 1. Il a également été prêté pendant un an au Paris FC.

À l’étranger, il a joué en prêt en Israël avec le Maccabi Tel-Aviv, où il a participé à 13 matchs, marquant 1 but et offrant 1 passe décisive. Au total, il compte 172 matchs dans sa carrière, avec 8 buts et 8 passes décisives.

Il a également été international avec les équipes nationales de Guadeloupe (5 sélections) et avec l’équipe de France U-21 (3 sélections).

Le club AEL Larissa souhaite la bienvenue à Yvann Maçon et lui souhaite beaucoup de succès sous les couleurs de l’équipe ».