FC Nantes : Luis Castro fait déjà des miracles loin de Nantes !

Débarqué du FC Nantes en décembre, Luis Castro fait déjà des merveilles sur le banc de Levante, brillant vainqueur à Séville ce dimanche (3-0).

À peine arrivé en Espagne, Luis Castro impressionne loin du FC Nantes. Hier, Levante a frappé un énorme coup en s’imposant avec autorité sur la pelouse du FC Séville (3-0), lors de la 18e journée de Liga. Une victoire nette, sans appel, qui confirme le redressement express du club valencien depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur. Le technicien portugais semble avoir trouvé très rapidement les bons leviers.

Un changement de style immédiat

Le travail de Castro ne passe pas inaperçu en Espagne. Journaliste à As, Andres Onrubia Ramos a tenu à saluer publiquement l’impact du coach portugais sur le jeu et les résultats de Levante : « Luis Castro a fait des débuts remarquables avec Levante. Il a transformé le style de jeu de l’équipe, titularisant Iker Losada (qui a marqué) et faisant preuve de pragmatisme lorsque son équipe menait au score. Comme je l’ai dit, l’entraîneur portugais semble être le recrutement idéal pour redresser la situation du club. C’est un très bon entraîneur. »

Luis Castro marque son empreinte

Choix tactiques assumés, gestion intelligente des temps forts et faibles, pragmatisme dans les moments clés : Luis Castro a su imposer sa patte en un temps record. La titularisation d’Iker Losada, buteur face à Séville, illustre cette capacité à relancer des joueurs et à faire les bons choix. À Levante, l’effet Luis Castro est déjà bien réel. Et pendant que le technicien portugais enchaîne les performances en Espagne, le contraste est saisissant avec la situation actuelle du FC Nantes, toujours en quête de stabilité malgré une lueur d’espoir venue hier de Marseille face à l’OM (2-0).