Après un match nul sans éclat face au Mans (0-0), un sentiment d’amertume persiste. Désormais, c’est la frustration qui domine dans l’esprit de Patrick Guillou.

Pour Patrick Guillou, le constat est brutal à l’ASSE. « En Ligue 2, les Verts débutent l’année comme ils l’ont finie : par un nul tiède et sans saveur », a-t-il lâché dans Le Progrès. L’ancien Vert n’y va pas par quatre chemins pour décrire ce qui ressemble de plus en plus à une spirale de vide sportif. La déception et la colère occupent désormais tout l’espace, laissant la nostalgie prendre le relais du rêve chez ceux qui espéraient voir l’ASSE retrouver des couleurs.

Un jeu sans saveur, un club en perte de repères ?

L’enchaînement des résultats ternes résonne comme une litanie lassante à l’ASSE. Guillou l’affirme avec une lucidité tranchante : « Ceux qui prétendaient survoler l’échelon inférieur se contentent désormais du minimum syndical. » Plus qu’une simple question de résultats, c’est une identité qui semble s’étioler. Sur le terrain, le contenu proposé par les Verts inquiète et rappelle combien le club est devenu « fade, insipide et sans âme ». L’ASSE entre dans la cour des « nouveaux nécessiteux », loin de l’aura d’antan.

Le discours d’Horneland ne tient plus

Face à la pression, le coach Eirik Horneland tente de garder le cap. « Il n’y a pas le feu au fjord, le projet collectif se met en place », aime-t-il rappeler. Pourtant, cette patience prônée fait grincer des dents. Après un énième 0-0 sans relief, la communication officielle se veut rassurante, évoquant une succession d’excuses – calendrier, blessures, jeunesse du groupe. Le souci ? Ces arguments peinent à convaincre une base verte qui attend de l’engagement, du jeu et des résultats à la hauteur de l’histoire du club. Derrière les mots, c’est surtout l’absence de montée en puissance, de signaux concrets d’amélioration qui inquiète.

Les supporters, dernier rempart de la passion verte

Dans cette atmosphère morose, qui fait encore vibrer Geoffroy-Guichard ? Ce sont les fidèles de l’ASSE, toujours là. « Il vit sous cloche, n’existant que par la passion de ses supporters », pointe Guillou. L’amour des tribunes, la ferveur verte, sauvent encore ce qui peut l’être. La passion ne meurt pas, mais chez certains, elle cède du terrain au fatalisme. Reste à espérer que l’institution saura retrouver l’étincelle avant que la routine ne s’installe durablement dans le Forez.