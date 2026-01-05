FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Aboukhlal à Nantes ce jeudi ?

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Sauf contretemps de dernière minute, fréquente dans ce genre de négociation tripartite, Zakaria Aboukhlal (25 ans) pourrait débarquer ce jeudi au FC Nantes.

Après quelques jours de tensions liées à un petit différend d’ordre financier, l’arrivée de Zakaria Aboukhlal semble désormais sur les rails au FC Nantes. Selon nos informations, le Marocain est attendu ce jeudi dans la cité des Ducs pour un prêt jusqu’à la fin de saison, accompagné d’un contrat courant jusqu’en juin 2030.

Objectif Coupe de France

En parallèle de la belle victoire des Canaris à Marseille (2-0), les dirigeants du FC Nantes ont accéléré le dossier pour que le joueur de 25 ans puisse être prêt dès le match de dimanche face à l’OGC Nice, en 16es de finale de la Coupe de France (18h). Un doute subsiste encore néanmoins. Hier, Marco Baroni, son entraîneur à Vérone, a surpris en titularisant Aboukhlal au poste de piston gauche lors de la victoire 3-0 contre le Hellas.

Aboukhlal, prêt à reprendre du rythme

Averti, l’ancien Toulousain a livré une prestation honorable avant d’être remplacé par Dembélé à la 83e minute, confirmant qu’il est en bonne condition physique pour entamer sa nouvelle aventure chez les Canaris. Si tout se confirme, le FC Nantes pourrait donc compter sur un joueur capable d’apporter dynamisme et polyvalence en attaque, à un poste différent de celui de Rémy Cabella, buteur hier pour son retour à l’Orange Vélodrome.

Bastien AUBERT