À LA UNE DU 5 JAN 2026
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
[19:00]RC Strasbourg Mercato : Chelsea prépare un premier gros coup pour Liam Rosenior
[18:40]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo en plein bras de fer pour forcer son retour au Barça !
[18:20]ASSE Mercato : ça chauffe pour Davitashvili, Mourinho et un club anglais craquent pour lui !
[17:50]OL Mercato : après Endrick, le Real Madrid envoie un autre Merengue à Lyon !
[17:30]ASSE Mercato : le chouchou de Kilmer Sports est libre, Horneland en danger ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 19:45
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La belle histoire a pris fin ce lundi pour le Bénin de Gernot Rohr à la CAN. L’Egypte verra les quarts de finale.

A Agadir, les 8es de finale de la CAN se poursuivaient ce lundi après-midi avec le match entre l’Egypte et le Bénin. Une rencontre à laquelle l’attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed n’a quasiment pas participé puisqu’il n’est entré en jeu qu’à la 120e minute. Les Pharaons ont évolué dans un 4-3-3 avec Omar Marmoush aux côtés de Mohamed Salah et Trezeguet en attaque.

Dossou avait répondu à Attia, Ibrahim en sauveur des Pharaons

Après une première mi-temps où le Bénin a bien résisté à la domination égyptienne, les Pharaons ont trouvé la faille à l’heure de jeu suite à un bon mouvement sur la droite entre Mohamed Salah et Mohamed Hany conclu par Marwan Attia d’un missile dans la lucarne gauche. Mais l’ancien clermontois Jodel Dossou a égalisé en fin de match, envoyant les deux formations en prolongations. Et c’est le défenseur Yasser Ibrahim qui a offert la qualification à l’Egypte, avant un 3e but signé Salah. Victorieuse 3-1 après prolongations, l’Egypte affrontera le vainqueur de Côte d’Ivoire-Burkina Faso en ¼ de finale. Ce soir, le Nigeria affronte le Mozambique.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
CAN 2025

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes