CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense

La belle histoire a pris fin ce lundi pour le Bénin de Gernot Rohr à la CAN. L’Egypte verra les quarts de finale.

A Agadir, les 8es de finale de la CAN se poursuivaient ce lundi après-midi avec le match entre l’Egypte et le Bénin. Une rencontre à laquelle l’attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed n’a quasiment pas participé puisqu’il n’est entré en jeu qu’à la 120e minute. Les Pharaons ont évolué dans un 4-3-3 avec Omar Marmoush aux côtés de Mohamed Salah et Trezeguet en attaque.

Dossou avait répondu à Attia, Ibrahim en sauveur des Pharaons

Après une première mi-temps où le Bénin a bien résisté à la domination égyptienne, les Pharaons ont trouvé la faille à l’heure de jeu suite à un bon mouvement sur la droite entre Mohamed Salah et Mohamed Hany conclu par Marwan Attia d’un missile dans la lucarne gauche. Mais l’ancien clermontois Jodel Dossou a égalisé en fin de match, envoyant les deux formations en prolongations. Et c’est le défenseur Yasser Ibrahim qui a offert la qualification à l’Egypte, avant un 3e but signé Salah. Victorieuse 3-1 après prolongations, l’Egypte affrontera le vainqueur de Côte d’Ivoire-Burkina Faso en ¼ de finale. Ce soir, le Nigeria affronte le Mozambique.