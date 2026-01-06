En clôture de la 18e journée de Ligue 2, Dunkerque a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse de Montpellier (3-1). Un succès qui relance le suspense pour le podium de Ligue 2… où l’ASSE d’Erik Horneland est plus menacée que jamais.

Wilfried Nancy débarqué du Celtic, Erik Horneland a déjà pris un petit coup de pression derrière la tête. Hier soir, celui-ci s’est accentué avec la victoire éclatante de Dunkerque à la Mosson (3-1). Montpellier, mené par Zoumana Camara, n’a jamais trouvé la solution face à la puissance collective dunkerquoise, tandis que l’USLD continue de séduire par son jeu et sa dynamique.

Dunkerque grignote sur l’ASSE

Ce nouveau succès permet à Dunkerque de grimper directement à la sixième place du championnat. Mais le fait marquant est ailleurs : il y a seulement onze journées, les Dunkerquois accusaient un retard conséquent de 11 points sur l’ASSE, alors dirigé d’une main sûre par Horneland. Aujourd’hui, l’écart n’est plus que d’un petit point entre les deux clubs, symbolisant le spectaculaire rattrapage de l’USLD. La victoire face à l’équipe de Zoumana Camara marque aussi un tournant, tant Montpellier n’aura jamais pesé dans les débats.

Suspense renforcé en tête de la Ligue 2

Résultat : la lutte pour le haut du tableau s’annonce haletante. À ce stade du championnat, rien n’est figé et chaque week-end peut rebattre les cartes pour le podium. Dunkerque, sur une dynamique exceptionnelle, s’ajoute définitivement aux prétendants. La pression monte pour l’ASSE, qui devra réagir sous la houlette de Horneland pour ne pas voir fondre ses ambitions. Le suspense est donc relancé à tous les étages, de quoi captiver les suiveurs de Ligue 2 et promettre une deuxième partie de saison bouillante.