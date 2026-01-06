À LA UNE DU 6 JAN 2026
PSG Mercato : Luis Campos fonce sur le patron absolu de la CAN 2025 !

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 12:04
💬 Commenter
Carlos Baleba avec le Cameroun
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Alors que le PSG continue de peaufiner sa stratégie à moyen terme, Luis Campos a décidé de remettre un nom très fort sur la table au mercato hivernal. 

Le PSG en pince toujours pour Carlos Baleba. Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale a repris contact avec le milieu de Brighton, actuellement étincelant à la CAN 2025 sous le maillot du Cameroun. Une relance significative, preuve que le profil de l’ancien joueur du LOSC reste tout en haut de la short-list parisienne.

Brighton ferme la porte… pour l’instant

Sans surprise, Brighton a opposé un refus ferme à toute discussion cet hiver. Le club anglais n’a aucune intention de se séparer de son milieu camerounais en pleine saison, encore moins alors qu’il est en train d’exploser sur la scène internationale. En revanche, les Seagulls ont laissé une porte entrouverte au PSG : des discussions pourraient s’ouvrir à partir de l’été prochain. Mieux encore pour Paris, Brighton aurait donné sa parole au joueur. 

« Le meilleur milieu de terrain de la CAN 2025 »

Un départ serait envisageable lors du prochain mercato estival, à condition qu’une offre à la hauteur arrive sur la table. Une promesse qui change clairement la donne. S’il fallait une confirmation supplémentaire, elle est venue d’Afrique. Selon Walid Acherchour, consultant sur RMC Sport, Carlos Baleba réalise une CAN 2025 exceptionnelle. « Il est tout simplement le meilleur milieu de terrain de la compétition », affirme-t-il. Impact physique, projection, justesse technique, volume de jeu : Baleba coche absolument toutes les cases du milieu moderne recherché par le PSG.

Le dossier Baleba déjà creusé par le PSG

Ce n’est pas la première fois que le PSG tente sa chance. L’été dernier, le club de la capitale s’était déjà positionné sur Baleba, sans parvenir à convaincre Brighton. À l’époque, le club anglais venait tout juste de l’intégrer à son projet et n’envisageait aucun départ. Cette fois, le contexte est différent. Le joueur a franchi un cap, sa cote a explosé, et Paris anticipe déjà la suite. Luis Campos veut éviter une surenchère estivale et poser ses jalons dès maintenant. En relançant Baleba dès cet hiver, le PSG envoie un signal fort et ce dossier pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival.

