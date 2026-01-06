À LA UNE DU 6 JAN 2026
FC Nantes Mercato : au moins 5 mouvements attendus, Kita prépare encore du lourd cet hiver ! 

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 11:48
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match à la Beaujoire.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si le FC Nantes multiplie les pistes dans le sens des arrivées, le mercato pourrait aussi ressembler à une opération dégraissage en règle cet hiver.

Au FC Nantes, l’heure est bel et bien au changement au mercato. Notamment dans le sens des départs. Selon L’Équipe, Ahmed Kantari a mené des entretiens individuels avec tous les joueurs avant la trêve hivernale et le message délivré a été sans ambiguïté : certains éléments ne font plus partie du projet. Cinq recrues estivales — Mayckel Lahdo, Amady Camara, Yassine Benhattab, Hyeok-kyu Kwon et Hyun-seok Hong — n’étaient pas convoquées pour le déplacement à Marseille. 

5 départs attendus en janvier !

Une absence volontaire qui en dit long : le FC Nantes souhaite clairement faciliter leur départ dans les prochaines semaines. Ces décisions s’inscrivent dans une volonté de rationaliser l’effectif et d’alléger une masse salariale qui pourrait peser sur le recrutement à venir. Les Canaris ne se contentent pas de gérer les sorties. Dans le sens inverse, le FC Nantes travaille activement pour renforcer son équipe en vue de l’opération maintien. Comme déjà indiqué hier soir, les pistes Ibrahima Sissoko (28 ans, Bochum) et Mohamed Kaba (24 ans, Lecce) restent à l’étude, avec des discussions ouvertes avec leur club respectif. 

Le FC Nantes veut encore recruter massivement 

Le FC Nantes a également pris la température pour Romain Del Castillo (29 ans, Brest), mais la réponse s’est révélée froide, laissant le staff chercher d’autres solutions. Parallèlement, un défenseur central reste la priorité absolue, tant la solidité défensive apparaît comme un chantier majeur pour Kantari. Cette dynamique montre à quel point le mercato hivernal sera crucial pour le FC Nantes. Kantari entend envoyer un message clair : chaque joueur doit être impliqué et motivé, sinon la porte reste ouverte. Waldemar Kita veut continuer à recruter massivement mais le chantier reste complexe. 

