À LA UNE DU 7 JAN 2026
CAN : la Côte d’Ivoire dernier qualifié pour les quarts de finale

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 21:56
Après l’Algérie, c’est la Côte d’Ivoire qui s’est qualifiée pour les ¼ de finale de la CAN 2025 ce mardi soir en sortant le Burkina Faso (3-0).

Le choc des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre l’Algérie et la République Démocratique du Congo avait lieu ce lundi au Stade Prince Moulay El Hassan de Rabat et il a tourné à l’avantage des Fennecs. Il a fallu attendre la 2e mi-temps de la prolongation pour qu’un missile sous la barre de Mpasi signé Adil Boulbina envoie l’Algérie en quarts de finale. Un but magnifique pour le joker des Fennecs.

Les Eléphants défieront l’Egypte

L’Algérie défiera le Nigeria au stade des quarts de finale. Et ce soir, le dernier 8e de finale entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso a logiquement tourné à l’avantage des Elephants, victorieux 3-0. Il y avait déjà 2-0 pause. Sur l’ouverture du score, Evann Guessand a servi Amad Diallo qui s’est arraché avant d’ajuster Hervé Koffi. Et sur un déboulé d’Amad Diallo,Yan Diomandé a doublé la mise. Les Ivoiriens ont ajouté un 3e but dans les dernières minutes par Bazoumana Touré sur un superbe déboulé de 80 mètres.

La Côte d’Ivoire retrouvera l’Egypte en ¼ de finale. Et le vainqueur de la rencontre affrontera le vainqueur de Sénégal-Mali pour une place en finale.

CAN 2025

