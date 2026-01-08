FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau en couple après Nicki Nicole, il en rêve !

Un chroniqueur estime que Lamine Yamal (18 ans) serait encore plus performant au FC Barcelone s’il était en couple et non célibataire…

Il n’a que 18 ans mais déjà tout d’un phénomène. Et si le secret de la prochaine explosion de Lamine Yamal ne se trouvait pas seulement sur un terrain de football, mais aussi dans sa vie sentimentale ? Après son histoire très médiatisée avec la chanteuse Nicki Nicole, le prodige du FC Barcelone semble avoir changé de dimension. Mieux encore : il paraît clairement meilleur quand son cœur bat plus fort.

Sur le terrain, les faits parlent pour lui. Depuis plusieurs mois, Yamal enchaîne les prestations de très haut niveau avec le Barça et la sélection espagnole, affichant une maturité déconcertante pour son âge. Mais en coulisses, certains observateurs estiment que son équilibre personnel joue un rôle clé dans cette ascension fulgurante. L’ailier blaugrana semble plus libéré, plus audacieux, plus constant. Comme si le fait de ne plus être seul lui permettait d’exprimer pleinement son talent. Une théorie qui n’a rien d’anodin et qui est même partagée par une légende du football.

Paulo Futre, jamais avare d’analyses tranchées, l’a récemment affirmé sans détour : selon lui, Yamal deviendra le meilleur joueur du monde… à condition d’être bien entouré, y compris sur le plan sentimental. Pour l’ancien international portugais, l’équilibre émotionnel est un facteur déterminant au très haut niveau, surtout pour un joueur aussi jeune, exposé aussi tôt à la pression médiatique. Après sa relation avec Nicki Nicole, qui avait attiré tous les projecteurs bien au-delà du football, le crack du FC Barcelone serait donc bien inspiré de retrouver chaussure à son pied. S’il veut, pourquoi pas un jour viser le Ballon d’Or…