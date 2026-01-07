Revue de presse espagnole : coup dur au FC Barcelone, un cador fonce sur Brahim Diaz (Real Madrid) 

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mercredi 7 janvier 2026. Au menu : la blessure de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone et l’avenir de Brahim Diaz au Real Madrid.

SPORT : « Lancés vers la finale »

Le FC Barcelone dispute la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao sans Marc-André ter Stegen. « Ter Stegen a quitté le stage de préparation de l’équipe première du FC Barcelone à Djeddah pour rentrer à Barcelone et passer des examens médicaux. Diego Kochen, le gardien de l’équipe réserve, rejoindra le groupe mercredi », informe le communiqué du Barça. La blessure du gardien allemand pourrait donc être relativement conséquente et compromettre ses chances de départ durant ce mercato d’hiver.

MUNDO DEPORTIVO : « Superduel »

Le duel entre le Barça et l’Athletic Bilbao vaudra le détour via le prisme de l’affrontement entre les deux gardiens Joan Garcia et Unai Simon. Hier, l’ailier droit Lamine Yamal ne s’est pas entraîné avec le groupe blaugrana…

AS : « L’Arabie est capitale »

Le Real Madrid fera son entrée en lice en Supercoupe d’Espagne demain contre l’Atlético Madrid (20h) alors qu’Arsenal fait le forcing pour attirer Brahim Diaz. Déjà intéressé l’été dernier, le club londonien souhaite profiter de la situation du jouer avec les Merengues (manque de temps de jeu) pour relancer le dossier.

MARCA : « On cherche le Roi d’Arabie »

Marca se frotte les mains à l’heure de la Supercoupe d’Espagne. Yamal, absent hier à l’entraînement, devrait bien jouer ce soir dans les rangs du FC Barcelone face à Bilbao (20h).