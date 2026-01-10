À LA UNE DU 10 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : après Nicki Nicole, un nouveau flirt canon pour Lamine Yamal ? 
[23:00]ASSE : le rivalité face à l’OL prend une cartouche, un changement majeur réclamé !
[22:33]OM : le vestiaire de De Zerbi visé par une grosse accusation, le PSG et le FC Nantes impliqués
[22:06]CAN 2025 : Brahim (Real Madrid) dans l’histoire, l’aventure continue avec le Maroc pour Hakimi (PSG) et Aguerd (OM)
[21:52]Real Madrid : attendu titulaire face au FC Barcelone, Mbappé remet Xabi Alonso à sa place
[21:32]FC Barcelone Mercato : c’est confirmé, le Barça a pris sa décision définitive pour Rashford
[21:15]OGC Nice Mercato : en plus de Wahi, Haise voulait un autre ancien du RC Lens et de l’OM
[20:43]FC Nantes : la Ligue des Champions à la Beaujoire, Kantari l’affirme haut et fort !
[20:23]PSG Mercato : les détails du contrat proposé à Dembélé sont connus, sa réponse est terrible !
[20:10]ASSE Mercato : Davitashvili sur le départ, ça fait débat chez les Verts
FC Barcelone : après Nicki Nicole, un nouveau flirt canon pour Lamine Yamal ? 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 00:00
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal (18 ans) et la chanteuse chilienne Katteyes font déjà parler d’eux sur les réseaux sociaux. 

La vie privée de Lamine Yamal attise les regards. Tout a commencé par un simple geste : l’ailier droit du FC Barcelone et Katteyes se sont récemment suivis mutuellement sur Instagram. Mais sur les réseaux, les fans n’ont pas attendu longtemps pour spéculer. 

Le buzz est immédiat avec Yamal 

Les commentaires fusent, les stories sont scrutées, et certains vont même jusqu’à relayer des captures de supposés chats privés entre le footballeur et la chanteuse. À peine quelques heures après le follow, les hashtags #YamalKatteyes ou #NewCouple ont commencé à circuler sur Twitter et TikTok. Les internautes s’emballent et imaginent déjà une romance entre le jeune prodige catalan et l’icône chilienne. Entre fans curieux et tabloïds en alerte, tout le monde veut savoir ce qui se passe vraiment.

Une romance naissante ?

Pour l’instant, rien n’est confirmé. Mais les signes sont là : interactions régulières, likes mutuels, et ce follow symbolique qui a mis le feu aux réseaux. Yamal, connu pour ses performances éclatantes au FC Barcelone, pourrait bien faire parler de lui… hors du foot. Que ce soit au Barça ou dans les charts chiliennes, Yamal et Katteyes attirent tous les regards. Si cette amitié virtuelle se transforme en romance, ce sera l’un des couples les plus scrutés du moment. Les fans sont déjà prêts, et les réseaux n’ont pas fini de s’emballer.

