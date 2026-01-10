

Le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal (18 ans) et la chanteuse chilienne Katteyes font déjà parler d’eux sur les réseaux sociaux.

La vie privée de Lamine Yamal attise les regards. Tout a commencé par un simple geste : l’ailier droit du FC Barcelone et Katteyes se sont récemment suivis mutuellement sur Instagram. Mais sur les réseaux, les fans n’ont pas attendu longtemps pour spéculer.

Le buzz est immédiat avec Yamal

Les commentaires fusent, les stories sont scrutées, et certains vont même jusqu’à relayer des captures de supposés chats privés entre le footballeur et la chanteuse. À peine quelques heures après le follow, les hashtags #YamalKatteyes ou #NewCouple ont commencé à circuler sur Twitter et TikTok. Les internautes s’emballent et imaginent déjà une romance entre le jeune prodige catalan et l’icône chilienne. Entre fans curieux et tabloïds en alerte, tout le monde veut savoir ce qui se passe vraiment.

Une romance naissante ?

Pour l’instant, rien n’est confirmé. Mais les signes sont là : interactions régulières, likes mutuels, et ce follow symbolique qui a mis le feu aux réseaux. Yamal, connu pour ses performances éclatantes au FC Barcelone, pourrait bien faire parler de lui… hors du foot. Que ce soit au Barça ou dans les charts chiliennes, Yamal et Katteyes attirent tous les regards. Si cette amitié virtuelle se transforme en romance, ce sera l’un des couples les plus scrutés du moment. Les fans sont déjà prêts, et les réseaux n’ont pas fini de s’emballer.