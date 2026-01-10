OM : après le PSG, De Zerbi a-t-il enfin trouvé son onze type ?

Mal payé contre le PSG (2-2, 1 tab 4), l’OM a malgré peut-être enfin trouvé son équipe type sous Roberto De Zerbi. Le débat est lancé chez But!.

« OUI ! »

« Malgré la défaite face au PSG, Roberto De Zerbi a peut-être mis la main sur quelque chose de très sérieux du côté de l’OM. Son 3-4-3 a tenu la route, et pas seulement par séquences. Dans l’intensité, dans l’organisation et même dans l’audace, Marseille a répondu présent, avec une structure qui a enfin donné une impression de cohérence. Derrière, l’axe Balerdi-Medina-Pavard a dégagé une vraie solidité, de la complémentarité et surtout une agressivité contrôlée qui a longtemps fait douter les Parisiens.

Devant eux, Geoffrey Kondogbia a été précieux, apportant ce mélange de puissance, d’impact et de discipline tactique qui manquait cruellement ces dernières semaines, équilibrant l’équipe et libérant les autres profils. Plus haut, l’apport d’Amine Gouiri a clairement dynamisé l’animation offensive, par sa mobilité, sa justesse technique et sa capacité à créer des décalages, offrant enfin une menace constante entre les lignes. Certes, le résultat n’est pas au rendez-vous, mais dans le contenu, De Zerbi tient peut-être son onze type, ou au moins une base très crédible. Et au vu de la prestation, ce onze-là mérite clairement d’être revu, testé et confirmé très rapidement. »

Bastien AUBERT

« La proposition de jeu de De Zerbi n’est pas encore stabilisée »

« D’abord, même si l’OM a produit un bon contenu collectif contre le PSG, ce résultat n’a pas permis de valider une vraie cohérence durable. La prestation a été marquée par des faiblesses structurelles, notamment dans le 3‑4‑3 — système que certains observateurs estiment exposer les Phocéens dans les couloirs et rendre l’équipe vulnérable face à des équipes qui exploitent ces espaces, ce qui peut être un vrai problème contre des adversaires de haut niveau ou tactiquement disciplinés ; l’asymétrie des couloirs droite/gauche et l’absence d’un vrai équilibre au milieu de terrain ont été soulignés comme des limites importantes. De plus, l’OM reste incapable de transformer ces bonnes séquences en résultats solides, comme l’a montré la cruelle défaite au Trophée des Champions malgré une domination significative, ce qui démontre que le « bon contenu » n’est pas encore synonyme d’efficacité collective consolidée.

Ensuite, parler de trouvailles tactiques définitives après un match isolé contre le PSG fait fi des inconstances très réelles dont souffre encore cette équipe. L’OM a enchaîné des performances très différentes récemment (défaite embarrassante contre Nantes, par exemple), montrant que la proposition de jeu de De Zerbi n’est pas encore stabilisée et que l’équipe manque de constance dans l’exécution et l’impact face à des adversaires variés. Sur un plan plus global, cette incapacité à confirmer un schéma ou un groupe de manière régulière pose question : un onze « type » ne se devine pas après un seul match abouti, mais se construit dans la répétition et la capacité à maintenir des standards hauts quelles que soient les circonstances, ce qui n’est pas encore démontré à l’OM ».

William TERTRIN