ASSE : le rivalité face à l’OL prend une cartouche, un changement majeur réclamé !

Avant le derby entre l’OL et l’ASSE en Coupe de France féminine, la capitaine Wendie Renard a dénoncé l’absence de supporters lyonnais, avec une petite cartouche destinée aux comportement lors des derbys en Ligue 1.

À la veille du derby tant attendu entre l’OL Lyonnes et l’AS Saint‑Étienne, prévu ce samedi en 16ᵉ de finale de la Coupe de France féminine, la capitaine emblématique de Lyon, Wendie Renard, a pris la parole pour dénoncer une décision administrative qui, selon elle, va bien au‑delà d’un simple arrêté.

« Des supporters qui se comportent très bien »

Alors que l’équipe s’apprête à affronter son rival historique sur le terrain, c’est en dehors des lignes que se joue une autre bataille : celle du public. Un arrêté préfectoral a interdit le déplacement des supporters lyonnais pour cette rencontre, privant de facto les Fenottes d’un des piliers essentiels du spectacle sportif moderne — leur public.

Renard, connue pour son franc‑parler et son leadership, n’a pas cherché à minimiser la situation. Elle a décrit l’interdiction comme une mesure inadaptée, surtout dans le cadre du football féminin : « Pour le développement du football féminin, je trouve ça inadmissible qu’on freine un peu nos supporters. On n’a jamais eu de problèmes, ce sont des supporters qui se comportent très bien », a‑t‑elle insisté en conférence de presse, soulignant la bienveillance habituelle des fans lyonnais.

Les derbys ASSE-OL chez les hommes pointé du doigt

Mais son propos n’était pas seulement une critique isolée : il s’agit d’une prise de position qui met en lumière un débat plus large. Pour Renard, la décision est symptomatique d’un traitement injuste, où les conséquences des comportements excessifs dans le derby ASSE-OL chez les hommes viennent entacher les compétitions féminines, pourtant marquées par un climat plus serein et familial. « Je comprends parce que c’est un derby et chez les garçons le derby n’est pas le même. On subit clairement tout ce qui se passe chez les garçons mais on n’a pas envie de se baser dessus. Chez les garçons, je pense que cela doit changer », a‑t‑elle regretté, appelant à un changement majeur pour les derbys chez les hommes, qui se retrouveront peut-être dès la saison prochaine en Ligue 1.

La capitaine lyonnaise a également plaidé pour un compromis intelligent, qui permettrait de concilier sécurité publique et soutien des supporters, sans pénaliser à tort une discipline en plein essor. « Le sport doit rester un moment de partage et de plaisir », a‑t‑elle résumé, évoquant la nécessité d’« éviter de prendre des décisions qui n’ont pas lieu d’être ».

Un discours qui fait réfléchir

Ce discours intervient à un moment charnière pour le football féminin français : d’un côté, l’engouement autour des compétitions ne cesse de croître ; de l’autre, ces mêmes compétitions doivent composer avec des problématiques héritées de stéréotypes et de contraintes qui ne reflètent pas toujours la réalité du jeu. Renard, en tant que figure majeure du mouvement, en a fait une question d’équité sportive autant que de passion collective.

Le derby sera joué ce samedi à 14h30, mais le débat soulevé par Renard risque de continuer bien après le coup de sifflet final — non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes vides où auraient dû se rassembler les supporters lyonnais.