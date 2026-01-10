À LA UNE DU 10 JAN 2026
[15:30]OM Mercato : coup de théâtre pour Anis Hadj Moussa ! 
[15:00]FC Nantes – OGC Nice : après Centonze, un autre coup dur frappe les Canaris !
[14:30]OM : Benatia vers un point de non retour avec De Zerbi à cause du Mercato ?
[14:00]FC Barcelone Mercato : une recrue surprise et une signature inattendue au Barça ! 
[13:30]CAN 2025 : l’Algérie désormais grande favorite pour le sacre au Maroc ?
[13:03]Stade Rennais : un international ivoirien bientôt sous les ordres d’Habib Beye ?
[12:47]ASSE : Horneland vient d’offrir à Kilmer le prétexte idéal pour s’en débarrasser ! 
[12:40]OM Mercato : les supporters rêvent de Dybala en échange de Vaz, une  première réponse est tombée ! 
[12:16]PSG Mercato : Campos a déjà anticipé le départ de Dembélé avec une short-list de plusieurs remplaçants ! 
[12:02]Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso fait une annonce décisive sur Mbappé avant le Clasico ! 
Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso fait une annonce décisive sur Mbappé avant le Clasico ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 12:02
Kylian Mbappé (Real Madrid)
À la veille du Clasico contre le FC Barcelone (20h), Xabi Alonso a donné des indices sur la présence de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid.

Face à l’attente immense autour de Kylian Mbappé, Xabi Alonso a livré un discours clair, réfléchi, et surtout révélateur de l’approche du Real Madrid pour ce choc sous haute tension. Interrogé sur la gestion de son attaquant star, le technicien espagnol a coupé court à toute prise de risque excessive.

« Nous ne sommes pas des kamikazes au moment de prendre des décisions. Le risque est contrôlé, a-t-il assuré, Cet après-midi, la décision sera prise à l’entraînement pour savoir s’il débutera titulaire ou s’il commencera sur le banc. Il confirme que la décision concernant la titularisation de Mbappé serait prise après la séance d’entraînement du jour. Une gestion mesurée, à l’image d’un staff qui refuse de sacrifier l’équilibre collectif à la pression médiatique.

« Mbappé ? Nous ne sommes pas des kamikazes »

Mais au-delà du cas Mbappé, Xabi Alonso a surtout insisté sur la dimension mentale de cette finale. « Ce sera un match spécial. Il faut savoir jouer une finale pour savoir la gagner. Nous sommes prêts », a-t-il lancé, sûr de son groupe et de son vécu à ce niveau de compétition. Un message fort, envoyé autant à ses joueurs qu’à l’adversaire.

Conscient que le monde entier aura les yeux rivés sur ce Clasico, le coach du Real Madrid sait que ce type de rendez-vous ne pardonne aucune approximation. L’expérience, la gestion des temps faibles et la capacité à rester lucide feront la différence. C’est précisément sur ces aspects que Xabi Alonso veut voir son équipe répondre présent.

Real MadridFC Barcelone

