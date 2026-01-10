À la veille de la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (20h), Hansi Flick s’est présenté en conférence de presse pour faire le point sur l’état d’esprit et la composition de son FC Barcelone.

Hansi Flick a vendu la mèche concernant Lamine Yamal, qui devrait être titulaire pour affronter le Real Madrid. « Oui. Tous les membres de l’équipe sont maintenant prêts à être avec lui, que ce soit sur le banc ou en tant que joueurs », a-t-il déclaré à propos de l’ailier espagnol, laissant entendre que le jeune prodige pourrait débuter ou au moins être utilisé demain. Flick a également évoqué Gavi et Andreas Christensen, soulignant que le groupe est prêt et solidaire pour cette rencontre d’envergure.

Interrogé sur le statut de favori du Barça, l’Allemand a été clair : « Non, je m’en fiche. C’est ce qu’on dit avant le match. Chacun a un avis différent sur ce qui pourrait se passer en finale. Le Real Madrid a une excellente équipe, mais nous aussi. » Flick veut que son équipe joue collectif et fasse la différence sur le terrain, tout en gardant à l’esprit le défi que représentent les Merengues : « Le monde entier regarde. Nous devons jouer en équipe ; nous voulons le montrer sur le terrain, et c’est ce que je veux voir. Le Real Madrid a des joueurs fantastiques, et il n’y a pas de meilleure motivation. »

Enfin, Flick a insisté sur le rôle clé de ses latéraux : « Balde et Koundé ? Les latéraux sont considérés comme un poste très important dans le football moderne, donc je suis vraiment ravi de les avoir tous les deux. Ils ont également très bien joué contre l’Athletic Club. Mais demain, ce sera un match différent. Je pense aussi que nous affronterons une équipe de très haut niveau sur les ailes, il est donc très important qu’ils jouent à leur meilleur niveau. » Le message est clair : le Barça est prêt à tout donner, avec Yamal et ses cadres en première ligne, pour tenter de faire tomber le Real Madrid dans ce Clasico qui s’annonce déjà historique.