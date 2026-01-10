À LA UNE DU 10 JAN 2026
[12:16]PSG Mercato : Campos a déjà anticipé le départ de Dembélé avec une short-list de plusieurs remplaçants ! 
[12:02]Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso fait une annonce décisive sur Mbappé avant le Clasico ! 
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : après Cabella, Lopes a appelé un tas d’autres recrues pour cet hiver
[11:30]Revue de presse : le Mercato est chaud à Nice et à Rennes, mauvaise nouvelle pour Abdelli, sueurs froides au RC Lens ! 
[11:20]FC Barcelone – Real Madrid : Flick vend la mèche pour Yamal et annonce la couleur pour le Clasico ! 
[11:00]PSG Mercato : la vérité éclate sur l’avenir de Fabian Ruiz 
[10:31]OL : Satriano courtisé au mercato, les premiers doutes arrivent sur Endrick ! 
[10:15]ASSE Mercato : le « Ney » stéphanois de retour en L1, plusieurs clubs sont sur le coup ! 
[09:50]Revue de presse espagnole : le Clasico avec Yamal et Mbappé, le verdict est tombé ! 
[09:19]OM Mercato : Gomes aurait trouvé preneur, Benatia a déjà un plan B en cas d’échec pour Abdelli ! 
Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 11:20
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, avec Lamine Yamal.
À la veille de la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (20h), Hansi Flick s’est présenté en conférence de presse pour faire le point sur l’état d’esprit et la composition de son FC Barcelone.

Hansi Flick a vendu la mèche concernant Lamine Yamal, qui devrait être titulaire pour affronter le Real Madrid. « Oui. Tous les membres de l’équipe sont maintenant prêts à être avec lui, que ce soit sur le banc ou en tant que joueurs », a-t-il déclaré à propos de l’ailier espagnol, laissant entendre que le jeune prodige pourrait débuter ou au moins être utilisé demain. Flick a également évoqué Gavi et Andreas Christensen, soulignant que le groupe est prêt et solidaire pour cette rencontre d’envergure.

Interrogé sur le statut de favori du Barça, l’Allemand a été clair : « Non, je m’en fiche. C’est ce qu’on dit avant le match. Chacun a un avis différent sur ce qui pourrait se passer en finale. Le Real Madrid a une excellente équipe, mais nous aussi. » Flick veut que son équipe joue collectif et fasse la différence sur le terrain, tout en gardant à l’esprit le défi que représentent les Merengues : « Le monde entier regarde. Nous devons jouer en équipe ; nous voulons le montrer sur le terrain, et c’est ce que je veux voir. Le Real Madrid a des joueurs fantastiques, et il n’y a pas de meilleure motivation. »

Enfin, Flick a insisté sur le rôle clé de ses latéraux : « Balde et Koundé ? Les latéraux sont considérés comme un poste très important dans le football moderne, donc je suis vraiment ravi de les avoir tous les deux. Ils ont également très bien joué contre l’Athletic Club. Mais demain, ce sera un match différent. Je pense aussi que nous affronterons une équipe de très haut niveau sur les ailes, il est donc très important qu’ils jouent à leur meilleur niveau. » Le message est clair : le Barça est prêt à tout donner, avec Yamal et ses cadres en première ligne, pour tenter de faire tomber le Real Madrid dans ce Clasico qui s’annonce déjà historique.

