LOSC – RC Lens : avant le derby retour, Genesio a infligé un premier camouflet à Sage

Bruno Genesio, l’entraîneur du LOSC Lille, a été élu Entraîneur français de l’année 2025 par le magazine France Football. Une récompense méritée qui couronne une saison où le club nordiste a brillé sur la scène européenne, en particulier en Ligue des champions, offrant une visibilité internationale rare à Lille et plaçant son technicien au sommet du palmarès national.

Le trophée, décerné par un jury composé des précédents lauréats et de la rédaction de France Football, repose sur un système de points attribués selon le mérite. Grâce à ces votes, Genesio termine largement en tête avec 53 points, devançant ses concurrents les plus proches.

Dans le détail du classement 2025, Régis Le Bris de Sunderland se classe deuxième avec 36 points, notamment grâce à la remontée de son club en Premier League. Sur la troisième marche du podium, Sonia Bompastor, à la tête de l’équipe féminine de Chelsea, est saluée pour le triplé national (Championnat et Coupes) de son équipe.

Voici le classement complet :

Bruno Genesio (Lille) – 53 pts Régis Le Bris (Sunderland) – 36 pts Sonia Bompastor (Chelsea femmes) – 24 pts Laurent Blanc (Al-Ittihad, sans club) – 16 pts Franck Haise (Nice, sans club) – 14 pts Hervé Renard (Arabie saoudite) – 8 pts Didier Deschamps (France) – 5 pts Sandrine Soubeyrand (Paris FC femmes) – 4 pts Rudi Garcia (sans club, Belgique) – 1 pt

Damien Ott (AS Cannes, sans club) – 1 pt

Un nom fait particulièrement parler dans le Nord : Pierre Sage, l’entraîneur du RC Lens, leader de la Ligue 1 au moment de la rédaction des listes. Il n’est pourtant pas nominé car il ne dirigeait pas de club durant le premier semestre 2025 ; à la fin octobre, Lens n’était que sixième après six journées, ce qui explique son absence du palmarès.

LOSC – RC Lens : déjà un premier camouflet pour Sage

L’élection de Genesio s’inscrit dans une dynamique particulière entre Lille et Lens, deux clubs rivaux du Nord dont les destins se croisent sur tous les terrains. Avant le derby retour (3-0 à l’aller) très attendu à Pierre-Mauroy, c’est déjà Bruno Genesio qui a infligé un premier camouflet à Pierre Sage : en obtenant ce titre national, Lille et son coach prennent symboliquement une longueur d’avance dans la bataille d’influence footballistique régionale.

Pour les supporters du LOSC, cette distinction est bien plus qu’un trophée individuel. Elle reflète une saison européenne ambitieuse, qui a permis à Lille de retrouver les projecteurs continentaux et de montrer que le club peut rivaliser à un haut niveau malgré des moyens souvent jugés plus modestes que ceux de certains de ses concurrents en Europe.

Un titre comme tremplin pour l’avenir

Pour Genesio lui-même, cette reconnaissance intervient alors qu’il s’est efforcé, depuis son arrivée au LOSC, de faire progresser son équipe et de redonner une identité compétitive au club. Malgré quelques moments plus difficiles en championnat, son travail a été salué par les pairs et les observateurs du football français, qui y voient une légitimité enfin reconnue.

À l’aube de nouvelles échéances européennes et du derby crucial contre le RC Lens, prévu en avril prochain, ce titre d’entraîneur français de l’année 2025 pourrait bien se révéler être un tournant symbolique pour Lille et pour Genesio, dans un contexte où la lutte pour les places européennes en Ligue 1 promet d’être intense.