OM Mercato : un ancien du Stade Rennais à la place d’Abdelli l’été prochain ?

Alors que l’Olympique de Marseille continue d’affiner sa stratégie de renforts offensifs pour ce mercato d’hiver, la direction sportive du club aurait ciblé un ailier dynamique évoluant au Portugal. Selon plusieurs médias spécialisés, dont Sport TV Portugal, Rafik Guitane (26 ans), l’ailier international algérien de l’Estoril Praia, est désormais suivi de près par Marseille.

Formé au Havre AC et passé par le Stade Rennais (4 matchs) ou Reims sans pouvoir y confirmer son potentiel, Guitane s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de l’Estoril depuis son retour au club portugais. Ses statistiques — 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison — montrent sa capacité à peser dans le jeu offensif, notamment par sa qualité de dribble et sa créativité dans le dernier tiers.

Guitane en cas d’échec pour Abdelli ?

Pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, l’animation offensive sur les ailes reste un chantier prioritaire. Avec un système axé sur la possession, les transitions rapides et la créativité, l’OM a besoin de profils capables de provoquer en un contre un, de combiner sur les côtés et de dézoner pour créer des opportunités. L’Algérien, gauche de pied, technique et capable de jouer sur les deux flancs, coche plusieurs de ces critères recherchés.

Marseille envisage le dossier Guitane notamment dans l’optique de renforcer les ailes, apporter plus de profondeur d’effectif et proposer des solutions offensives alternatives à des joueurs comme Mason Greenwood, dont l’investissement physique et la régularité restent clefs. Reste à voir si cette piste est indépendante de celle menant à Himad Abdelli, qui a déjà donné son accord à l’OM, et qui a un profil assez similaire à celui de Guitane. Tous les deux sont d’ailleurs en fin de contrat l’été prochain.

Concurrence du FC Porto et réalité du mercato

Cependant, le chemin vers Guitane n’est pas dégagé. Le FC Porto suit également avec attention l’ailier de l’Estoril, ciblé comme renfort capable de dynamiser ses couloirs offensifs, ce qui ajoute une dose de concurrence dans ce dossier.

Plusieurs éléments pourraient encore influencer l’évolution de ce transfert :

La durée restante du contrat de Guitane avec Estoril , qui expire en juin 2026, place le club portugais en position de négocier en janvier plutôt que d’attendre l’été.

, qui expire en juin 2026, place le club portugais en position de négocier en janvier plutôt que d’attendre l’été. Les priorités financières et sportives de l’OM , qui doit équilibrer ventes et recrutements avant de concrétiser une arrivée offensive.

, qui doit équilibrer ventes et recrutements avant de concrétiser une arrivée offensive. La volonté du joueur, qui pourrait peser fortement dans sa préférence entre un projet ambitieux en Ligue 1 ou au Portugal.

Un profil prometteur, mais pas une solution instantanée

Si Rafik Guitane ne représente pas encore une star du marché, son profil constitue une piste intéressante et rationnelle pour l’OM, au même titre que d’autres options offensives explorées par les dirigeants. Cette piste reflète la volonté marseillaise de construire un effectif plus diversifié, capable de répondre à plusieurs profils tactiques tout en restant compétitif sur le plan européen.

Pour l’instant, aucune offre n’a été officialisée, mais la piste Guitane illustre l’attention grandissante portée par Marseille à des talents efficaces au Portugal — une passerelle qu’ont déjà utilisée plusieurs clubs français par le passé.