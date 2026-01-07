OM, OL Mercato : Abdelli a enfin tranché entre les deux Olympiques

Sollicité par l’OM et l’OL, Himad Abdelli, le meneur de jeu du SCO Angers, a fait son choix.

Himad Abdelli est à la CAN avec l’Algérie mais il anime ce début de Mercato en Ligue 1. Cadre d’Angers SCO, le milieu offensif s’apprête à changer de dimension. Arrivé en juillet 2022 dans le Maine-et-Loire, il est aujourd’hui au carrefour d’un nouveau virage, libre de tout contrat en juin prochain. À 26 ans, alors qu’il dispute actuellement la CAN avec l’Algérie, Abdelli est sollicité par l’OL et l’OM et selon Foot Mercato, c’est vers Marseille que penche son cœur.

Pourquoi Abdelli a dit oui à Marseille

La rivalité était intense entre Marseille et Lyon pour attirer Abdelli, symbole que le joueur est désormais installé parmi les références du championnat. Finalement, les discussions en coulisses ont fait pencher la balance vers la cité phocéenne. De quoi reléguer l’OL au rang d’observateur dans ce dossier. Derrière ce choix, il y a une vision claire portée par l’OM : proposer à Abdelli un rôle stratégique au cœur de l’animation offensive et l’intégrer à un projet européen solide. L’appel du Vélodrome, la possibilité de franchir un cap en Ligue 1 et un discours sportif affirmé ont fait la différence.

Si le choix sportif est acté, la question de la date reste entière. Libre de s’engager dès janvier, Abdelli pourrait assurer son arrivée l’été prochain, en toute gratuité. Mais Angers n’entend pas brader sa pépite. Le club angevin privilégie un départ anticipé, contre indemnité, afin de ne pas perdre son milieu pour zéro euro dans six mois. La balle est dans le camp de l’OM, qui pourrait accélérer les négociations pour sécuriser l’arrivée du joueur dès l’hiver et répondre aux attentes de Roberto De Zerbi.

La balle est dans le camp de l’OM

Le départ annoncé d’Abdelli représente un véritable tournant pour Angers. Perdre un cadre aussi influent à mi-saison compliquerait la gestion de l’effectif, d’autant que le marché hivernal regorge d’incertitudes. Pour la Ligue 1, la signature probable du meneur algérien du côté marseillais marquerait la réussite d’une stratégie basée sur la valorisation des joueurs libres et l’accent mis sur la formation française. L’OM semble en passe de réussir un joli coup, mais tout reste suspendu à la vitesse des tractations et à la volonté du SCO, à qui Pablo Longoria et Medhi Benatia devront soumettre une offre en rapport avec ses attentes pour conclure le deal. A suivre…