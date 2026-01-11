Revue de presse : grosse nouvelle pour Sochaux-RC Lens, Genesio (LOSC) se paye l’arbitrage, polémique en Coupe de France

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

Sochaux – RC Lens : un magnifique élan de solidarité et un match avec du public

Le match de Coupe de France entre Sochaux et le RC Lens, prévu samedi soir, a été reporté à ce dimanche 14h à cause du mauvais temps, mais l’annonce est survenue trop tard pour certains supporters lensois déjà en route. Malgré l’interdiction préfectorale de se rendre à Montbéliard, plusieurs fans ont bravé l’interdit. Face à cette situation, des habitants de Sochaux et Montbéliard ont proposé d’héberger les supporters lensois via la page Facebook « Soyons Sport ». D’autres initiatives solidaires ont été mises en place : le patron d’une brasserie a offert des boissons, et des boulangeries locales ont donné cafés et croissants aux supporters lensois. Ce geste de solidarité et a été salué à très juste titre comme un bel exemple de lien entre supporters.

De plus, après une réunion avec la préfecture et les clubs, il a été décidé que le match se jouerait bien devant le public, avec environ 20 000 spectateurs attendus

LOSC : Genesio tacle encore l’arbitrage

Lors de son premier match de l’année en championnat, le LOSC s’est incliné face à Rennes (0-2), une rencontre marquée par l’expulsion précoce d’Alexsandro dès la 13ᵉ minute pour une faute en tant que dernier défenseur sur Breel Embolo. Les dirigeants lillois ont critiqué l’arbitrage, estimant qu’ il n’est pas au niveau. En conférence de presse, l’entraîneur Bruno Genesio, qui était furieux le week-end dernier, a déclaré : « Quand on se revoit, on n’est jamais très fier de ce genre de comportement. Je continue de croire que monsieur Wattelier aurait pu prendre un peu plus de temps pour sortir le carton rouge. La loi 12 dit que le carton rouge est mérité en cas d’annihilation d’une occasion nette de but. À votre avis, qu’est-ce qu’une occasion nette ? À partir de combien de xG peut-on considérer que l’occasion est nette ? » Il a ajouté : « Pour tout le monde, il serait judicieux de pouvoir au moins se parler et entamer des choses pour faire avancer les choses. Le match a été perdu, c’est comme ça… Je vais arrêter de me battre contre des moulins à vent. ».

Coupe de France : petite polémique lors de Angers-Toulouse

Lors du 16e de finale de la Coupe de France entre Angers et Toulouse, le match s’est terminé 1-1 et s’est décidé aux tirs au but (5-6) en faveur de Toulouse. L’arbitre Marc Bollengier a semé la confusion au moment de choisir le camp pour la séance de tirs au but, confondant sa droite et sa gauche, ce qui a entraîné un changement de côté pour la séance. Le gardien de Toulouse, Kjetil Haug, a arrêté deux tirs d’Angers, offrant la victoire à son équipe. Lors du match, Toulouse avait ouvert le score grâce à Santiago Hidalgo, et Angers avait égalisé dans le temps additionnel par Amine Saïbi.

AS Monaco : Pocognoli répond aux supporters

L’AS Monaco a difficilement battu Orléans (3-1) en 16es de finale de la Coupe de France, et a été accueilli par des banderoles hostiles des supporters, vis-à-vis de la direction. En conférence de presse, l’entraîneur Sébastien Pocognoli a reconnu le mécontentement des fans tout en affirmant que l’équipe travaille pour améliorer ses résultats : « Je comprends le mécontentement, car il n’y a pas les résultats escomptés. Mais on travaille dur pour changer cette dynamique ». Monaco, 9e de Ligue 1, a perdu six de ses sept derniers matches et reste à six points des places européennes.

RC Strasbourg : les ambitions XXL du nouveau coach Gary O’Neil

Pour sa première sur le banc du Racing Club de Strasbourg, Gary O’Neil a débuté en beauté avec une victoire écrasante à Avranches (0-6). L’entraîneur anglais, arrivé cette semaine, a salué l’engagement de ses joueurs malgré un temps de préparation limité : « Les joueurs ont été très focus, très professionnels… Ils ont gagné leurs duels, ils ont bien couru, ils ont été cliniques devant le but adverse ». Tout en se félicitant de cette performance, O’Neil a rappelé les ambitions XXL du club : « On veut gagner la Coupe de France, la Ligue Conférence et terminer le plus haut possible en Championnat. Mais attention de ne pas s’enflammer. Dimanche, il y a la Ligue 1 et le derby contre Metz ! »

AJ Auxerre : un joueur de Premier League dans le viseur

Actuellement 17ᵉ de Ligue 1, Auxerre veut se renforcer durant le mercato d’hiver pour se maintenir. Après l’arrivée de Naouirou Ahamada (Crystal Palace), le club cherche un attaquant excentré, un défenseur central gauche et un gardien de but. Pour ce dernier poste, et selon L’Équipe, Auxerre aurait contacté Tottenham pour obtenir le prêt de Antonin Kinsky (22 ans), peu utilisé cette saison et intéressé par du temps de jeu. Si l’opération se concrétise, il prendrait la place de titulaire de Donovan Léon (33 ans). Par ailleurs, Théo De Percin (24 ans) devait partir à Boulogne-sur-Mer, mais l’entraîneur Christophe Pelissier a refusé son départ.

FC Metz : un mercato animé

Stéphane Le Mignan, entraîneur du FC Metz, vit un mercato compliqué, devant gérer l’équipe tout en sachant que certains joueurs peuvent être sollicités jusqu’au 2 février. Le jeune attaquant Brian Madjo (17 ans) va partir à Aston Villa pour 12 M€, une somme importante pour le budget du club, alors qu’il n’a joué que 157 minutes. Le club souhaite conserver ses joueurs clés, comme Gauthier Hein, mais doit aussi gérer les intérêts pour Alpha Touré (offre repoussée de West Ham) et les situations délicates de Koffi Kouao et Cheikh Sabaly, dont les contrats expirent en juin. D’autres joueurs comme Bokele, Asoro et Sané pourraient partir, et Metz vise à compenser chaque départ, notamment via des contacts avec Tiémoué Bakayoko. De son côté, Bouna Sarr signer un contrat au FCM.