Chantilly – Stade Rennais : la compo des Rouge et Noir est là

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 17:01
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match à Lille.
A 18h, le Stade Rennois disputera son 16e de finale de Coupe de France sur la pelouse de Chantilly, pensionnaire de National 2. Voici le onze aligné par Habib Beye.

Une semaine après un magnifique succès à Lille (2-0), le Stade Rennais se produit à nouveau à l’extérieur. L’opposition est cette fois moins relevée puisqu’il s’agit de l’Union Sportive de Chantilly, qui évolue en National 2. Habib Beye a fait savoir lors du tour précédent (3-0 contre Les Sables Vendées) qu’il comptait aller loin en Coupe de France. La preuve avec le onze aligné pour le match de 18h, qui doit permettre au SRFC d’engranger une huitième victoire toutes compétitions confondues sur les neuf derniers matches.

SRFC : Samba – Merlin, Jacquet, Drouault, Seidu, Al-Tamari – Camara, Rongier, Blas – Meité, Lepaul.

