À LA UNE DU 11 JAN 2026
[21:27]OM Mercato : une arrivée à 28 M€ finalisée cet hiver ?
[20:45]FC Nantes : les gagnants et les perdants de l’élimination face à Nice
[20:12]LOSC – OL : les compos pour le choc des 16es sont tombées, Endrick est là !
[20:10]Le Stade Rennais a eu chaud, le FC Nantes éliminé
[19:25]RC Lens : les gestes très classes des Sang et Or après la qualification à Sochaux
[18:48]FC Barcelone – Real Madrid : on sait si Mbappé est titulaire, les compos sont tombées
[18:42]ASSE Mercato : Davitashvili, pas un premier choix au Benfica
[18:22]FC Nantes Mercato : on sait quand Sissoko sera officiellement canari
[17:53]Real Madrid Mercato : Liverpool prêt à mettre 180 M€ pour une victime de Mbappé ?
[17:34]RC Lens : Sage reconnaît avoir passé un savon à ses joueurs à Sochaux
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone – Real Madrid : on sait si Mbappé est titulaire, les compos sont tombées

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 18:48
💬 Commenter
Kylian Mbappé lors d'un entraînement avec le Real Madrid à Jeddah.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La finale de la Supercoupe d’Espagne, qui débutera à 20h, propose un Clasico très attendu. Kylian Mbappé, qui souffre d’un genou et a manqué les deux derniers matches, est-il titulaire ?

Depuis trois ans, la finale de la Supercoupe d’Espagne offre Real Madrid ou FC Barcelone : qui sortira vainqueur du Clasico ? – But! Football Club

. Et depuis trois ans, le vainqueur remporte la Liga en fin de saison (le Barça en 2023 et 2025, le Real en 2024) ? C’est dire si l’affiche qui débutera à 20h est très attendue. Après avoir remporté les quatre matches face à son ennemi juré la saison dernière (deux en Liga, un en Supercoupe, un en Coupe du Roi), le FC Barcelone retrouvera-t-il la réussite face au Real Madrid après s’être incliné au Bernabeu (1-2) fin octobre ? A cette époque, les Blaugranas étaient dans le dur, plombés par des blessures et un gros coup de barre physique. Les Merengue, eux, tournaient à plein régime. Depuis, la machine s’est sérieusement enrayée. Heureusement pour eux, Kylian Mbappé sera là. Touché à un genou, l’attaquant a manqué les deux derniers matches. Xabi Alonso ne l’avait pas convoqué pour cette épreuve mais vu que c’est le Barça en face, il a décidé de l’appeler. Cependant, c’est sur le banc que le Français débutera, contrairement à ses compatriotes Koundé, Tchouaméni et Camavinga, tous titulaires.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

FCB : J.Garcia – Koundé, Garcia, Cubarsi, Baldé – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski.

Real : Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Bellingham, Tchouaméni – Vinicius Jr, Gonzalo, Rodrygo.

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid