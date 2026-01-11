La finale de la Supercoupe d’Espagne, qui débutera à 20h, propose un Clasico très attendu. Kylian Mbappé, qui souffre d’un genou et a manqué les deux derniers matches, est-il titulaire ?

Depuis trois ans, la finale de la Supercoupe d’Espagne offre Real Madrid ou FC Barcelone : qui sortira vainqueur du Clasico ? – But! Football Club

. Et depuis trois ans, le vainqueur remporte la Liga en fin de saison (le Barça en 2023 et 2025, le Real en 2024) ? C’est dire si l’affiche qui débutera à 20h est très attendue. Après avoir remporté les quatre matches face à son ennemi juré la saison dernière (deux en Liga, un en Supercoupe, un en Coupe du Roi), le FC Barcelone retrouvera-t-il la réussite face au Real Madrid après s’être incliné au Bernabeu (1-2) fin octobre ? A cette époque, les Blaugranas étaient dans le dur, plombés par des blessures et un gros coup de barre physique. Les Merengue, eux, tournaient à plein régime. Depuis, la machine s’est sérieusement enrayée. Heureusement pour eux, Kylian Mbappé sera là. Touché à un genou, l’attaquant a manqué les deux derniers matches. Xabi Alonso ne l’avait pas convoqué pour cette épreuve mais vu que c’est le Barça en face, il a décidé de l’appeler. Cependant, c’est sur le banc que le Français débutera, contrairement à ses compatriotes Koundé, Tchouaméni et Camavinga, tous titulaires.

FCB : J.Garcia – Koundé, Garcia, Cubarsi, Baldé – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski.

Real : Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Bellingham, Tchouaméni – Vinicius Jr, Gonzalo, Rodrygo.