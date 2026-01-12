Titulaire dans les rangs du FC Barcelone face au Real Madrid, dimanche en finale de la Supercoupe (5-2), Fermin Lopez (22 ans) a laissé éclater sa colère au coup de sifflet final.

Le Clásico n’a pas seulement livré son suspense sur le terrain : la célébration du titre du FC Barcelone face au Real Madrid (3-2) a elle aussi créé la polémique. Captée par les caméras de Movistar+, une séquence a particulièrement retenu l’attention. En pleine euphorie, Fermín López s’est tourné vers les supporters madrilènes présents en tribunes et a lâché sans filtre : « Prenez ça ! Allez vous faire voir ! Rentrez chez vous ! » avant de rejoindre Lamine Yamal et Marc Casadó pour fêter la victoire.

Une scène qui illustre parfaitement la tension et la rivalité toujours vive autour du Clásico, une intensité que certains pensaient s’être un peu estompée après les départs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Barça n’a clairement rien perdu de sa ferveur contre son rival historique.

Sur le terrain, Fermín López a été plus discret que lors de ses précédentes sorties. Titulaire au coup d’envoi, le milieu de terrain du FC Barcelone s’est tout de même créé une belle occasion repoussée par Thibaut Courtois avant d’être remplacé en seconde période. Mais c’est bien hors du terrain que sa présence a fait parler, dans une fin de match électrique où plusieurs joueurs barcelonais ont répondu aux sifflets des tribunes.