La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’OM avance ses pions en coulisses. Et un nom commence sérieusement à circuler du côté de la Commanderie : Anis Hadj Moussa (Feyenoord, 23 ans).

Les supporters de l’OM en rêvent depuis des semaines : voir Anis Hadj Moussa débarquer sur la Canebière. Selon Sacha Tavolieri, cette option ne serait pas totalement farfelue. « L’Olympique de Marseille a bien eu des discussions avec Anis Hadj Moussa avant le mercato d’hiver. L’intérêt olympien est réel et confirmé. Hadj Moussa a ouvert la porte. Reste à voir si l’OM concrétisera le tout par une offre à Feyenoord rapidement », a lâché le journaliste belge sur X.

Une information qui confirme que l’OM travaille déjà sur plusieurs pistes offensives en parallèle de ses priorités actuelles. Anis Hadj Moussa, apprécié pour sa capacité à éliminer, sa vitesse et sa polyvalence sur les ailes, correspond au profil recherché par Roberto De Zerbi pour doubler Mason Greenwood. Capable de dynamiter un bloc bas et d’apporter de la profondeur, l’ailier algérien pourrait représenter une option intéressante pour densifier le secteur offensif marseillais.

Le jackpot pour l’OM avec Vaz ?

Reste désormais à savoir si l’OM, qui va vendre Robinio Vaz à l’AS Rome pour une somme juteuse (25 M€ avec bonus) passera à l’action dans les prochaines semaines. Feyenoord détient le joueur et ne le laissera pas partir sans contrepartie. On parle de 30 M€ mais l’ouverture affichée d’Hadj Moussa change clairement la donne. À Marseille, le dossier est identifié, l’intérêt est réel, et le mercato hivernal pourrait encore réserver des surprises.