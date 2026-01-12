Peut-être écarté du groupe de l’OM face à Bayeux, mardi en 16es de finale de la Coupe de France (21h), Robinio Vaz (18 ans) attise les convoitises au mercato hivernal. Avec un coup de bluff à l’horizon ?

L’avenir de Robinio Vaz continue de faire parler à l’OM. Possiblement écarté du groupe retenu par Roberto De Zerbi pour le match de Coupe de France face à Bayeux ce mardi (16es de finale, 21h), le jeune attaquant olympien attire déjà les regards sur le marché hivernal.

Entre Vaz et l’OM, les discussions butent sur le salaire

En cause : des négociations entre l’OM et Vaz qui butent notamment sur le salaire. L’idée d’ajouter deux années supplémentaires au contrat semblait bien accueillie, mais après seulement deux mois d’échanges, la direction olympienne a décidé d’interrompre les discussions. Une décision qui laisse planer le doute sur la suite du dossier. Dans le même temps, L’Équipe rappelle que l’OM a laissé filtrer un chiffre intriguant : Vaz serait valorisé entre 25 et 30 millions d’euros. Une manière de le mettre officiellement sur le marché, alors que le club phocéen pourrait avoir besoin de vendre cet hiver pour rééquilibrer ses comptes.

Un coup de bluff de Massara à la Roma ?

Des discussions ont bel et bien été menées avec l’AS Rome, via le directeur sportif Frederic Massara, qui connaît bien Medhi Benatia Massara, qui avait déjà négocié le transfert de Lilian Brassier lorsqu’il était au Stade Rennais, a cependant assuré ce week-end que son club n’avait pas les moyens de s’aligner pour un transfert de Vaz. L’Équipe évoque un coup de bluff : la Louve pourrait avoir sciemment décidé publiquement de relâcher le dossier pour mieux avancer en sous-marin. L’avenir dira si la dite stratégie est la bonne mais Foot Mercato affirme que la Rome et l’OM sont tout proches d’un accord : l’opportunité romaine, chez l’actuel 5ème de Serie A dirigé par Gian Piero Gasperini, ressemble à la sortie idéale pour toutes les parties.