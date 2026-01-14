Si elle se situe aujourd’hui très loin des meilleurs clubs du continent pour ce qui est des résultats sportifs, l’ASSE continue cependant d’avoir l’un des centres de formation les plus performants.

Il fut un temps où l’AS Saint-Etienne écrabouillait la concurrence en France, qu’elle se nomme OM, OL ou PSG, et tenait tête aux meilleures équipes européennes comme le Bayern Munich. Mais ce temps est hélas révolu. Aujourd’hui, les Verts sont en Ligue 2 et rencontrent bien des difficultés pour se fixer dans l’élite, eux qui n’y ont joué qu’un an sur les quatre dernières saisons. Mais il reste quand même un domaine dans lequel l’ASSE excelle, celui de la formation. Le club vient d’ailleurs de publier un communiquer pour mettre en avant une étude réalisée par l’Observatoire du football.

42 joueurs formés au club ont évolué à l’ASSE, seul Paris fait mieux

Le CIES a classé les clubs comptant le plus grand nombre de joueurs formés en leur sein et évoluant dans l’un des cinq grands championnats (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, France). Il s’avère que l’ASSE est 7e du classement avec 63 joueurs ayant évolué ou évoluant dans le Big 5 depuis le 1er janvier 2016. C’est mieux que le Bayern Munich (62), son bourreau en finale de Coupe des champions 1976, ou encore l’Ajax Amsterdam (61), pourtant une référence en matière de formation. Mais la majeure partie des joueurs formés par le géant néerlandais évoluent au pays, qui n’est pas considéré comme l’un des grands en dépit de son palmarès incroyable…

Le classement du CIES est mené par le FC Barcelone (109 joueurs formés au club évoluant dans le Big 5), le Real Madrid (108), Manchester United (73), le PSG (89), l’OL (73) et le Stade Rennais (67). Mais l’ASSE précise que si l’on ne prend en compte que les joueurs ayant évolué dans sa propre équipe, elle est 2e (42, comme le numéro du département de la Loire…), juste derrière Paris (43). Une sacrée performance qui prouve que le centre de formation stéphanois se porte à merveille !