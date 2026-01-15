Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Bonnes nouvelles au Stade Rennais, Alidu Seidu et Mahamadou Nagida devraient être aptes pour la réception du Havre ce week-end.

Tombeur dans la douleur de Chantilly (1-3), le Stade Rennais a validé le week-end dernier son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, où l’attend l’Olympique de Marseille. Le SRFC va maintenant retrouver le championnat et recevra ce dimanche (17h15). Quelques jours avant cette rencontre, le coach rennais, Habib Beye, a enregistré deux bonnes nouvelles à l’entraînement.

Seidu va bien, Nagida de retour !

Sorti sur blessure à la 74e minute contre Chantilly après un tacle non maîtrisé de Sambon Yatabaré, Alidu Seidu n’a rien de grave. L’ancien Clermontois est même déjà remis sur pied puisqu’il était présent ce mardi pour l’entraînement collectif des Bretons, comme on a pu le voir sur les photos publiés par le club Rouge et Noir sur X.

Revenu à Rennes après l’élimination du Cameroun à la CAN 2025 face au Maroc (0-2), Mahamadou Nagida a, lui, fait son retour à l’entraînement. Tout comme Alidu Seidu, le Camerounais devrait donc être disponible pour ce match face au Havre. À noter que Seko Fofana, lui aussi revenu de la CAN, n’apparaît, lui, pas sur les photos de la séance de mardi.