À LA UNE DU 15 JAN 2026
[10:07]OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche
[09:41]RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG
[09:11]Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?
[08:45]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre
[08:14]ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !
[07:50]FC Nantes Mercato : après Sissoko, trois nouvelles recrues en approche ?
[07:26]PSG Mercato : Rashford préfère le FC Barcelone, Barcola sacrifié ?
[06:58]OM Mercato : la tendance se confirme pour Anis Hadj Moussa
[06:00]ASSE : Horneland limogé ? Les supporters des Verts ont tranché !
[05:00]Real Madrid : n’y avait-il pas mieux qu’Arbeloa pour l’après Xabi Alonso ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 08:45
💬 Commenter
Alidu Seidu (Stade Rennais)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Bonnes nouvelles au Stade Rennais, Alidu Seidu et Mahamadou Nagida devraient être aptes pour la réception du Havre ce week-end.

Tombeur dans la douleur de Chantilly (1-3), le Stade Rennais a validé le week-end dernier son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, où l’attend l’Olympique de Marseille. Le SRFC va maintenant retrouver le championnat et recevra ce dimanche (17h15). Quelques jours avant cette rencontre, le coach rennais, Habib Beye, a enregistré deux bonnes nouvelles à l’entraînement.

Seidu va bien, Nagida de retour !

Sorti sur blessure à la 74e minute contre Chantilly après un tacle non maîtrisé de Sambon Yatabaré, Alidu Seidu n’a rien de grave. L’ancien Clermontois est même déjà remis sur pied puisqu’il était présent ce mardi pour l’entraînement collectif des Bretons, comme on a pu le voir sur les photos publiés par le club Rouge et Noir sur X.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Revenu à Rennes après l’élimination du Cameroun à la CAN 2025 face au Maroc (0-2), Mahamadou Nagida a, lui, fait son retour à l’entraînement. Tout comme Alidu Seidu, le Camerounais devrait donc être disponible pour ce match face au Havre. À noter que Seko Fofana, lui aussi revenu de la CAN, n’apparaît, lui, pas sur les photos de la séance de mardi.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot