À LA UNE DU 14 JAN 2026
[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
[19:44]Real Madrid : le premier onze d’Arbeloa est tombé
[19:30]Real Madrid : Vinicius Jr victime d’insultes racistes
[19:04]FC Nantes Mercato : un boulet quitte officiellement le club
[18:48]L’OM s’est vengé en beauté de la famille Mbappé
[18:20]FC Barcelone Mercato : Lewandowski sacrifié pour une star à 100 M€, l’histoire est en marche
[17:50]Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet
[17:35]RC Lens Mercato : Manchester City prêt à céder Khusanov !
[17:20]OM Mercato : Benatia prêt à porter préjudice au FC Barcelone ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : le club prépare l’après-Jérémy Jacquet

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 17:50
💬 Commenter
Jérémy Jacquet en action lors de Lille-Rennes.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Même s’il souhaite conserver Jérémy Jacquet aussi longtemps que possible, le Stade Rennais a préparé sa succession en prolongeant un jeune défenseur central.

Auteur d’une excellente première partie de saison, Jérémy Jacquet est dans le viseur de grands clubs européens. Habib Beye a déjà mis son veto à un départ cet hiver et annoncé peu avant la trêve hivernale qu’il faudrait une très grosse somme d’argent pour inciter le SRFC à lâcher son défenseur central. Celui-ci n’a que 20 ans mais déjà toutes les qualités d’un grand joueur comme un sens du placement inné, un physique imposant, une très bonne qualité de relance… Mais il n’empêche que gouverner, c’est prévoir et, ce mercredi, le Stade Rennais a préparé la succession de Jacquet.

Beye a replacé cet ancien milieu en défense centrale

Le club breton a en effet officialisé la prolongation de contrat de son jeune défenseur Paolo Limon (20 ans), qui a fait sa première apparition chez les professionnels lors du match contre Les Sables VF (3-0) en 32es de finale de la Coupe de France, fin décembre. Arrivé à Rennes il y a cinq ans, Limon est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2028. Milieu de formation, il est utilisé en défense centrale par Habib Beye lors des entraînements. L’entraîneur sait évidemment de quoi il parle puisqu’il jouait à ce poste.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

A son sujet, le club écrit : « Le travail récompensé. Montrant beaucoup de sérieux à l’entraînement depuis la signature de son premier contrat professionnel il y a huit mois, toujours à l’écoute des bons conseils, Paolo Limon s’est vu proposer une prolongation de deux ans supplémentaires ce mercredi. Des entraînements réguliers avec le groupe professionnel, trois convocations, et sa première minute jouée en Coupe de France lui ont permis de prendre encore un peu plus d’assurance dans la catégorie supérieure. Milieu de formation, c’est replacé en défense par Habib Beye que Paolo met à profit ses qualités de relanceur et poursuit sa progression avec son club formateur ».

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot