Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Même s’il souhaite conserver Jérémy Jacquet aussi longtemps que possible, le Stade Rennais a préparé sa succession en prolongeant un jeune défenseur central.

Auteur d’une excellente première partie de saison, Jérémy Jacquet est dans le viseur de grands clubs européens. Habib Beye a déjà mis son veto à un départ cet hiver et annoncé peu avant la trêve hivernale qu’il faudrait une très grosse somme d’argent pour inciter le SRFC à lâcher son défenseur central. Celui-ci n’a que 20 ans mais déjà toutes les qualités d’un grand joueur comme un sens du placement inné, un physique imposant, une très bonne qualité de relance… Mais il n’empêche que gouverner, c’est prévoir et, ce mercredi, le Stade Rennais a préparé la succession de Jacquet.

Beye a replacé cet ancien milieu en défense centrale

Le club breton a en effet officialisé la prolongation de contrat de son jeune défenseur Paolo Limon (20 ans), qui a fait sa première apparition chez les professionnels lors du match contre Les Sables VF (3-0) en 32es de finale de la Coupe de France, fin décembre. Arrivé à Rennes il y a cinq ans, Limon est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2028. Milieu de formation, il est utilisé en défense centrale par Habib Beye lors des entraînements. L’entraîneur sait évidemment de quoi il parle puisqu’il jouait à ce poste.

A son sujet, le club écrit : « Le travail récompensé. Montrant beaucoup de sérieux à l’entraînement depuis la signature de son premier contrat professionnel il y a huit mois, toujours à l’écoute des bons conseils, Paolo Limon s’est vu proposer une prolongation de deux ans supplémentaires ce mercredi. Des entraînements réguliers avec le groupe professionnel, trois convocations, et sa première minute jouée en Coupe de France lui ont permis de prendre encore un peu plus d’assurance dans la catégorie supérieure. Milieu de formation, c’est replacé en défense par Habib Beye que Paolo met à profit ses qualités de relanceur et poursuit sa progression avec son club formateur ».