Dans dix jours, l’ASSE se déplacera au stade Auguste-Delaune pour un choc contre le Stade de Reims. Le club champenois pourrait avoir perdu deux jours majeurs d’ici là.

On s’en doutait en début de saison, l’AS Saint-Etienne et le Stade de Reims, tous deux descendus de Ligue 1 l’été dernier, allaient jouer les premiers rôles en Ligue 2. Les Champenois ont connu un retard à l’allumage, les Verts déçoivent mais les deux sont au rendez-vous. Et leur affrontement le 24 janvier au stade Auguste-Delaune sera important pour la course à la montée. Actuellement, Reims est 2e avec 32 points, Saint-Etienne est deux rangs et une unité derrière.

Zabi et Koné courtisés par des grands clubs

La bonne nouvelle pour l’ASSE, c’est que son rival rémois pourrait aborder ce choc avec deux joueurs clef en moins. En effet, son milieu de terrain Patrick Zabi (19 ans) est suivi à la fois par le Paris FC et Manchester United. Le club de la capitale est sur le point de se faire prêter Marshall Munetsi (Wolverhampton), ce qui laisse le champ libre aux Red Devils. Le défenseur central Abdoul Koné (20 ans) est pour sa part dans le viseur de l’AS Monaco et du Bayer Leverkusen. Deux jeunes joueurs très importants pour le collectif champenois mais qui pourraient être vendus au prix fort, ce qui permettrait de renflouer les caisses.

L’exemple du Stade de Reims montre combien l’AS Saint-Etienne a de la chance d’avoir un actionnaire fort en la personne de Kilmer Sports, qui se permet de refuser des offres très importantes pour des joueurs comme Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin.