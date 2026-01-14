À LA UNE DU 14 JAN 2026
[22:31]Létang (LOSC) a pris cher, Genesio, le PSG et l’OM également sanctionnés
[22:30]PSG Mercato : Dembélé ne dit pas non à l’Arabie Saoudite, plusieurs géants se l’arrachent déjà ! 
[22:00]OM Mercato : le nouveau salaire de Vaz à l’AS Rome a fuité 
[21:57]OM Mercato : c’est officiel pour Vaz, qui entre dans l’histoire du club
[21:43]Real Madrid : nouvelles révélations sur le renvoi de Xabi Alonso
[21:26]OM : l’entraîneur de Bayeux en remet une couche sur De Zerbi
[21:10]ASSE : Reims affaibli par le mercato au moment du choc ?
[20:50]FC Nantes Mercato : un milieu coté en passe de filer chez un rival des Canaris
[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Reims affaibli par le mercato au moment du choc ?

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 21:10
💬 Commenter
Gautier Larsonneur consolant un Rémois lors du match aller.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Dans dix jours, l’ASSE se déplacera au stade Auguste-Delaune pour un choc contre le Stade de Reims. Le club champenois pourrait avoir perdu deux jours majeurs d’ici là.

On s’en doutait en début de saison, l’AS Saint-Etienne et le Stade de Reims, tous deux descendus de Ligue 1 l’été dernier, allaient jouer les premiers rôles en Ligue 2. Les Champenois ont connu un retard à l’allumage, les Verts déçoivent mais les deux sont au rendez-vous. Et leur affrontement le 24 janvier au stade Auguste-Delaune sera important pour la course à la montée. Actuellement, Reims est 2e avec 32 points, Saint-Etienne est deux rangs et une unité derrière.

Zabi et Koné courtisés par des grands clubs

La bonne nouvelle pour l’ASSE, c’est que son rival rémois pourrait aborder ce choc avec deux joueurs clef en moins. En effet, son milieu de terrain Patrick Zabi (19 ans) est suivi à la fois par le Paris FC et Manchester United. Le club de la capitale est sur le point de se faire prêter Marshall Munetsi (Wolverhampton), ce qui laisse le champ libre aux Red Devils. Le défenseur central Abdoul Koné (20 ans) est pour sa part dans le viseur de l’AS Monaco et du Bayer Leverkusen. Deux jeunes joueurs très importants pour le collectif champenois mais qui pourraient être vendus au prix fort, ce qui permettrait de renflouer les caisses.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’exemple du Stade de Reims montre combien l’AS Saint-Etienne a de la chance d’avoir un actionnaire fort en la personne de Kilmer Sports, qui se permet de refuser des offres très importantes pour des joueurs comme Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot