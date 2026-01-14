À LA UNE DU 15 JAN 2026
[00:00]Real Madrid : la sublime Virginia Fonseca met un stop net à Vinicius pour le mariage !
[23:50]CAN 2025 : le Maroc d’Hakimi (PSG) et Aguerd (OM) en finale !
[23:30]FC Nantes : après Sissoko, quelle doit être la priorité au mercato ?
[23:00]Real Madrid : débuts calamiteux pour Arbeloa, éliminé de la Coupe par une D2 !
[22:31]Létang (LOSC) a pris cher, Genesio, le PSG et l’OM également sanctionnés
[22:30]PSG Mercato : Dembélé ne dit pas non à l’Arabie Saoudite, plusieurs géants se l’arrachent déjà ! 
[22:00]OM Mercato : le nouveau salaire de Vaz à l’AS Rome a fuité 
[21:57]OM Mercato : c’est officiel pour Vaz, qui entre dans l’histoire du club
[21:43]Real Madrid : nouvelles révélations sur le renvoi de Xabi Alonso
[21:26]OM : l’entraîneur de Bayeux en remet une couche sur De Zerbi
Létang (LOSC) a pris cher, Genesio, le PSG et l’OM également sanctionnés

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 22:31
Le président du LOSC, Olivier Létang, et son entraîneur, Bruno Genesio.
La commission de discipline a rendu son verdict concernant les événements des dernières semaines. Le président du LOSC, Olivier Létang, est suspendu deux mois et demi pour ses critiques envers l’arbitre.

Olivier Létang est fixé. Pour avoir durement critiqué l’arbitrage après la défaite à domicile contre Rennes (0-2), le président du LOSC, multi-récidiviste dans le domaine, à tel point que même l’UEFA l’a sanctionné, a écopé de deux mois et demi de suspension. Bruno Genesio, pour les mêmes faits lors du même match, est également suspendu, mais lui seulement pour un match ferme. Enfin, l’OM et le PSG vont tous les deux jouer dans des gradins vides en raison de fumigènes craqués par leurs supporters…

INCIDENTS
LIGUE 1 MCDONALD’S

16e journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC Lille – Stade Rennais FC du samedi 3 janvier 2026
Comportement et propos de M. Olivier LÉTANG, Président du LOSC Lille.
Suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 31 mars 2026 inclus par révocation des sursis en cours.
En outre, jusqu’au 15 février 2026 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées.
La sanction prend effet à partir du mardi 20 janvier 2026.

16e journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC Lille – Stade Rennais FC du samedi 3 janvier 2026
Comportement et propos de M. Bruno GENESIO, entraîneur du LOSC Lille.
Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
La sanction prend effet à partir du mardi 20 janvier 2026.

POLICE DES TERRAINS – LIGUE 1 MCDONALD’S

16e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – AS Monaco du dimanche 14 décembre 2025
Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques ayant entrainé un retard du coup d’envoi et expressions orales constatées.
Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Nord du stade Orange Vélodrome.
La sanction prend effet immédiatement.

17e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Paris FC du dimanche 4 janvier 2026
Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.
Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes.
La sanction prend effet immédiatement.

