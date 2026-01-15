À LA UNE DU 15 JAN 2026
Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 09:11
Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce jeudi 15 janvier 2026.

Marca : « Débâcle totale »

On commence par la presse madrilène, qui détruit Alvaro Arbeloa au lendemain de l’élimination honteuse du Real Madrid contre Albacete (2-3) en Coupe du Roi. Marca ne mâche pas ses mots et parle de « débâcle totale » en titre.

AS : « La vie continue comme avant… ou pire »

De son côté, AS critique surtout les choix du nouveau coach des Merengue. « Peu actif, hiératique, pendant que le chronomètre et les buts adverses coulaient son équipe, il n’a pas réussi à changer les choses avec ses changements. Ce fut assez marquant de faire entrer Camavinga, mauvais en ce moment, en tant que latéral à la place d’un Fran Garcia qui venait d’éviter un but », déplore le quotidien madrilène.

Selon l’émission El Larguero de la radio espagnole Cadena Ser, Alvaro Arbeloa ne devrait pas rester bien longtemps sur le banc du Real Madrid. Les dirigeants merengue sonderaient déjà plusieurs entraîneurs pour le remplacer.

Sport : « Horrible et ridicule »

Du côté de la presse catalane, on parle aussi de la débâcle du Real Madrid. Les quotidiens catalans, dont Sport, s’attardent surtout sur le match de Coupe du Roi du FC Barcelone, opposé ce jeudi (21h) au Racing Santander, pensionnaire de deuxième division espagnole.

Mundo Deportivo : « À la rue »

Enfin, Mundo Deportivo confirme une nouvelle fois que le Barça serait intéressé par le défenseur central du Bayern Munich, Dayot Upamecano, pour renforcer son arrière-garde.

