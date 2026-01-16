À LA UNE DU 16 JAN 2026
[09:30]PSG Mercato : le FC Barcelone a son plan pour garder Rashford, un autre cador que MU fonce sur Barcola
[09:00]ASSE Mercato : Horneland n’attend qu’un seul joueur cet hiver, il envoie un signal fort à Kilmer Sports
[08:30]RC Lens Mercato : un gardien estampillé OL va débarquer, l’arrivée d’un top buteur de Ligue 1 dans les tuyaux !
[08:00]OM, RC Lens, LOSC, RC Strasbourg Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine, les dessous du deal dévoilés
[07:30]FC Barcelone Mercato : énorme coup de théâtre pour Lewandowski !
[07:00]OM Mercato : Angers pose ses conditions pour le transfert d’Abdelli
[06:00]ASSE : Bernauer out pour la saison, une recrue estivale aussi !
[05:00]Girondins de Bordeaux : Lizarazu secoue Gérard Lopez, ça décape !
[23:18]FC Barcelone : le Barça a souffert mais se qualifie face à Santander, Yamal a lancé son année 2026
[23:00]OL Mercato : Gerlinger tease du lourd, Endrick n’était que le début !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : énorme coup de théâtre pour Lewandowski !

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 07:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le FC Barcelone aurait revu ses plans concernant l’avenir de Robert Lewandowski, en fin de contrat.

Le compte X Actualité-Barça avait sorti plusieurs informations concernant les Blaugranas mercredi. La première, c’est que la direction barcelonais a profité de son séjour en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d’Espagne, la semaine dernière, pour rencontrer plusieurs agents de joueurs. Dont Pini Zahavi. Et il a été dit à ce dernier que, malgré les envies de Robert Lewandowski de continuer en Catalogne, même dans un rôle de remplaçant, le Barça ne prolongerait pas son contrat cet été. Cette décision est avant tout financière : elle permettra au FCB d’économiser une quarantaine de millions d’euros via le salaire du Polonais.

Le Barça ouvert à la prolongation de Lewandowski

Autre information d’Actualité-Barça : la priorité du FC Barcelone pour la saison prochaine est un avant-centre, Ferran Torres n’étant pas considéré comme un titulaire en puissance, mais plutôt comme une super doublure. Le Barça entendrait frapper un grand coup cet été avec Julian Alvarez. La direction blaugrana aurait d’ailleurs rencontré l’agent de l’Argentin de l’Atlético Madrid pour se mettre d’accord sur un futur contrat. Sauf que ce vendredi, AS tient un tout autre discours. Le média indique en effet que le Barça aurait décidé de miser sur Ferran Torres et de proposer une prolongation d’un an à Lewandowski, très apprécié du vestiaire blaugrana et d’Hansi Flick pour son grand professionnalisme. L’idée ferait son chemin et pourrait vite déboucher sur une proposition, alors que l’Arabie saoudite est de plus en plus insistante pour le vétéran polonais.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot