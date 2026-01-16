FC Barcelone Mercato : énorme coup de théâtre pour Lewandowski !

Le FC Barcelone aurait revu ses plans concernant l’avenir de Robert Lewandowski, en fin de contrat.

Le compte X Actualité-Barça avait sorti plusieurs informations concernant les Blaugranas mercredi. La première, c’est que la direction barcelonais a profité de son séjour en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d’Espagne, la semaine dernière, pour rencontrer plusieurs agents de joueurs. Dont Pini Zahavi. Et il a été dit à ce dernier que, malgré les envies de Robert Lewandowski de continuer en Catalogne, même dans un rôle de remplaçant, le Barça ne prolongerait pas son contrat cet été. Cette décision est avant tout financière : elle permettra au FCB d’économiser une quarantaine de millions d’euros via le salaire du Polonais.

Le Barça ouvert à la prolongation de Lewandowski

Autre information d’Actualité-Barça : la priorité du FC Barcelone pour la saison prochaine est un avant-centre, Ferran Torres n’étant pas considéré comme un titulaire en puissance, mais plutôt comme une super doublure. Le Barça entendrait frapper un grand coup cet été avec Julian Alvarez. La direction blaugrana aurait d’ailleurs rencontré l’agent de l’Argentin de l’Atlético Madrid pour se mettre d’accord sur un futur contrat. Sauf que ce vendredi, AS tient un tout autre discours. Le média indique en effet que le Barça aurait décidé de miser sur Ferran Torres et de proposer une prolongation d’un an à Lewandowski, très apprécié du vestiaire blaugrana et d’Hansi Flick pour son grand professionnalisme. L’idée ferait son chemin et pourrait vite déboucher sur une proposition, alors que l’Arabie saoudite est de plus en plus insistante pour le vétéran polonais.